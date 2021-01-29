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新春稅務生活線上大講座 1/30、31連2天

洛杉磯訊

2021牛轉乾坤，送鼠(輸)迎(赢)牛，由北美華人會計師協會和國稅局(IRS)主辦，世界日報協辦的「新春稅務生活線上大講座」，訂於1月30日及31日(星期六、日)兩天、上午10時至下午4時30分舉辦，為民眾解讀新移民全球資產配置，合規稅務籌劃等最新資訊。

北美華人會計師協會會長張青（Eric Zhang）表示，在全世界疫情持續肆虐，中美關係緊繃，新總統拜登上任的美國國內國際新形勢之下，在川普稅改會快速調整到拜登稅制，在政府發佈各類疫情新紓困法案措施之際，該協會特集合兩岸四地華人會計師精英、和律師、銀行家、保險理財信貸專家，及國稅局、美國中小企業管理局、加州財務部，為在美國的華人新移民家庭和在美國做生意的商家行號，提供全面、即時的美國稅法走向，全球資產合規稅務籌劃，各項紓困法案內容介紹的大型綜合性講座。講座過程中，他們還安排了行業中各類工商資訊，以方便有需要的民眾獲取訊息。所有演講來賓和贊助合作單位都是行業中翹楚，活動內容精彩，不要錯過。

北美華人會計師協會（見圖）及國稅局；帶你瞭解美國疫情期間政府紓困法案，國稅局海外資產申報規定，查帳重點等最新動態；瞭解美國生活獲取美國身分、銀行、貸款、買賣不動產稅法等的訣竅；深入理解在美國保護資產，財富傳承的三樣重要工具：保險、信託和家族基金會；同時提供給社區民眾需要的保險、房地產和證券投資、理財、貸款、稅務財務和法律服務的最新資訊。

報名電話626-581-2266，626-446-1448。或參考本周四、五、六的世界日報及各平台廣告，掃描二維碼參加報名。

美國 華人 國稅局

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