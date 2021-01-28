法院認證 傑榮駕駛學校開辦「罰單違規班」

疫情 期間，傑榮駕駛學校（Zoan Driving School Corp.）開辦交通罰單違規班網路課程，該課程是經加州法院認證、中英文或自修8小時的Traffic School；可註銷不良駕駛紀錄避免車保險 費用增加，而且不用進入教室上課。

法院因疫情期間關門，令許多人不瞭解如何處理罰單，此時可聯繫傑榮駕駛學校諮詢。

各級學校學生疫情期間都在家使用網路上課，「傑榮駕駛學校」的鄧教練表示，18歲以下學生考駕照必須參加30小時交通安全學習( Driver Education)課程後，才能考筆試，筆試通過後必須等待6個月及完成6小時道路駕駛後才可以預約考路考。疫情之前學生忙上課、補習或當義工，現階段則可以利用下課空檔來完成網路30小時交通安全學習課程，並利用現在考筆試等待暑假期間路考；同時解決父母之後接送的麻煩、及提早累積駕駛紀錄減免車輛保險費用。

傑榮駕校訓練的重點要求不是只教授學生通過考試而已，更重要是訓練學生如何的安全駕駛，確保以後開車上路的平安。

來自台灣 的鄧教練，帶領傑榮駕駛學校教練團隊，提供耐心負責專業的駕駛教學，使用全新Toyota Prius教練車（圖），教練車可雙邊控制，不同於一般汽車。

鄧教練表示，學校所有的教練全部畢業於美國高中及大學，上課採一對一中文或英文個別教學、安全駕駛，並可到府接送，以及有路考重點培訓課程，歡迎去電洽詢。

學校地址在10642 Lower Azusa RD. #B ,El Monte CA ，中文洽詢專線 626-575-7678，英文洽詢專線 626-831-6391/626-373-3317。