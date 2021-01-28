獲日本檢定高質安全！海之滴褐藻糖膠 病後補養優選

日本海之滴褐藻糖膠產品

如何增強自身免疫力 ？日本 是「整合療法」研究與應用的主導國家之一，其對於重症免疫治療的探索也在近幾年獲得了成效。整合療法，就是將傳統的重症治療手段，如手術、化學療法、放射療法、標靶治療等與天然免疫療法相結合，在減輕傳統治療對身體傷害的同時輔助其順利進行，發揮功效。

日本海之滴褐藻糖膠，是獲日本厚生勞動省健康營養食品協會(JHFA) ，檢定為高質安全的褐藻糖膠健康營養食品。並是一家在加拿大註冊的褐藻糖膠品牌，經衛生部核可確認其成分安全有效，海之滴近20年產品歷史，銷往全球四十多國家。是日本內閣府認證非營利組織NPO褐藻糖膠研究所，與日本國立九州大學、日本沖繩島大學研究室合作研發。

海之滴專利配方專門針對重症病患所設計，科研人員發現海蘊萃取的褐藻糖膠幫助誘導壞細胞凋亡能力強，而裙帶菜孢子葉萃取褐藻糖膠幫助抑制癌血管增生作用較明顯，將兩者以一定比例混合並加入適量巴西蘑菇菌絲萃取物，可使得其功能得到發揮。日本褐藻糖膠研究所在此基礎上，花費四年時間，對各種癌細胞 株的效用進行測試和研究，最終於2000年確定了海之滴所使用的專利褐藻糖膠混合配方。曾三次獲得比利時世界產品質量金牌獎。

營養專家也特別強調，在選擇重症病患補充品時，特別要注意幾點：第一，產品配方，純度以及質量，是否得到多方機構的認可。第二，產品的歷史和口碑。第三，專業及科學的服務。

海之滴有專業營養師顧問，並與專科醫生合作，針對不同病患給予建議，以更有效的幫助需要的人。想進一步了解海之滴褐藻糖膠的功效，或免費索取立川大介醫生編著的「生命之滴」一書及使用者的實證案例，可電客服中心1-888-482-5888(國語)或1-888-853-6888(粵語)。也可上網訂購https://www.kfucoidan.com/Lang_Chinese/index.aspx。