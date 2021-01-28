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華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

獲「長者選擇金獎」的中心健保 廣受銀髮族歡迎

洛杉磯訊

獲聯邦紅藍卡計畫「2021年長者選擇金獎」獎勵的中心健保，受到此間許多長者喜愛，也受到許多華裔醫師推薦，原因是他們提供許多紅藍卡不給付的醫療項目如牙齒、助聽器、眼鏡、針灸、國外醫療等。其中5萬元全球海外醫療保障，更是受到眾多銀髮族保戶的認可。

他們完善福利包括：0元醫師看診、0元住院治療、0元普通藥(第一與第二等級)、0元門到門的交通車接送服務(42次單程接送/每年)、0元遠程醫療、0元針灸治療(24次)、每季度75元的櫃檯成藥補助、每月40元的健身房會員及課程補助、每年300元的鏡框鏡片補助、每年500元的助聽器材補助、全球海外醫療保障、完善牙科保障等。

中心健保以民眾的健康為中心，他們致力以民眾的需要為出發，為耆老們量身訂製豐厚的福利，無憂的樂享生活。再一次贏得長者選擇金獎，也是對他們在洛杉磯縣及橙縣提供優質聯邦醫療保險及服務的肯定。

「中心健保」除了提供福利多、品質高、收費低的健康保險及醫療照顧外，更提供多種語言服務，幫助不能用英語溝通的長者，免除語言上的障礙。

透過中心健保的中文網站服務，可以輕鬆地查詢合約醫師、醫生名錄、專科醫生、醫院、專業護理院、緊急護理、行為治療師、眼科醫事提供者、耐用醫療器材供應商、和牙醫等選項服務。

另外網上還有詳細的會員項目說明，包含了指定代理人授權申請表、申訴、糖尿病監測用品、詞彙釋義、如何看診、退保訊息、國家含保內容決定、Part D Drugs、隱私權聲明等及其他資訊，都可在網上找到。

了解中心健保聯邦紅藍卡計畫福利詳情，可洽免費電話1-888-526-0323，（TTY: 711），每周七天上午8時至下午8時。網址www.centralhealthplan.com。或可向各保險經紀諮詢。

健保 聯邦醫療保險 福利

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