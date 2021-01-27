華奧地產：利率下降 購屋好時機

今年貸款利率將進一步下降，會是購房好時機。(Austin市府網頁)

各方預期，今年貸款利率 將進一步下降，會是購房好時機。

美國業內高管和分析師表示，今年的抵押貸款規模可能超過3萬億美元 。由於貸方之間的競爭激烈，加上美聯儲的積極行動，貸款利率還將進一步壓低。

隨著庫存短缺推高房價，利率將會下降，貸款數量將會增加，使得抵押貸款有望接近3萬億美元的水平，這一水平僅在2003年和2020年達到過。

Freedom抵押貸款公司首席執行官Stan Middleman稱，今年將是不平凡的一年，預測將達到2.5萬億多美元，但我認為將接近3萬億美元。 Freedom是美國規模第九大抵押貸款機構。

千禧一代離開城市湧向郊區買房。(Austin市府網頁)

抵押貸款銀行家協會預計，今年的的貸款規模將達到2.75萬億美元，但惠倫全球顧問的Chris Whalen也認為這一數字太過於保守。他認為應該有3萬億至4萬億美元。

抵押貸款機構Mr Cooper的首席執行官Jay Bray預計，以目前的利率，美國有80萬借款人可以通過抵押貸款再融資，每月至少節省200美元。 2020年對於他們來說是魔幻的一年，他公司頭三個季度通過抵押貸款融資近390億美元。 Bray表示，今年的情況估計跟去年一樣好。

第二大抵押貸款機構United Wholesale的曼聯首席執行官Mat Ishbia表示，今年的業務會比去年多，利率下降，千禧一代離開城市湧向郊區買房等因素都是導火索。

處於歷史低水平的貸款利率對於購房者來說是絕對的利好消息，據房利美(Fannie Mae)數據顯示，目前30年期固定利率抵押貸款的平均利率不到2.7%，比一年前整整低了一個百分點，且利率可能還會進一步下降。

Freedom抵押貸款公司首席執行官Stan Middleman稱，今年將是不平凡的一年。

FHN Financial負責抵押貸款策略的Walt Schmidt稱，如果國債保持穩定，抵押貸款利率可能會再跌30-50個基點。

與此同時，美聯儲正壓低抵押貸款支持證券(MBS)的收益率。美聯儲在去年12月承諾，將繼續每月向資產負債表增加400億美元的MBS，直到在實現充分就業方面「取得實質性進展」。

另一個推動2021年高貸款額的因素是供不應求而不斷走高的房價。 Zillow數據表示，在截至2020年12月的一年裡，美國三分之二的州的房地產上市數量下降約33%，在下半年的大部分時間裡，住房供應一直在下降。

Middleman稱，我們看到貸款金額增加了，這就是我們今年將達到3萬億美元的原因，房屋供應不足，買家之間競爭力大。

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