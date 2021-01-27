遠紅外線足浴桶 農曆新年早鳥價

遠紅外線免加水足浴桶

杉釦富公司（Shine Co Wellness）專營台灣 生產的高品質遠紅外線產品，農曆新年早鳥特價，即起開跑，包括免用水足浴桶（見圖）亦在特價之列。

位於舊金山灣區 的杉釦富公司的遠紅外線產品，多項獲得日本、德國等醫衛國的專利，在美銷售也已超過七年，獲得消費者好評。年紀大的人要注意保養，也是在幫助提升身體免疫力，以避免疾病入侵。而痛症，也是因為微血管循環不足，造成微血管堵塞而產生。

什麼是遠紅外線？該公司表示遠紅外線，是指光譜上，紅色可見光外波長在4UM-1000UM的光線，對人體有效的部分是4-12UM，又稱做生育光波或生命之光，但真正有效、能提供效能的遠紅外線，放射率需達80%以上。

該公司表示，遠紅外線，在許多國家的醫療院所中被廣泛使用，特別是在傷口護理或血管阻塞的患者，其原理，主要是利用它局部的增加血液循環來幫助治療。至於沒通電的遠紅外線產品是否有效？該公司說，一般有效的遠紅外線放射率需達80％以上，才能有效穿透皮膚進而達到微血管，使微血管擴張，增加血液流量和循環，並使血液中70%的水中的氧分子活化，攜帶更多的氧氣到體內各器官，保持各器官健康，如果無法達到80％以上的放射率，效果則大打折扣。

「人老腳先衰」，該公司表示，雙腳撐起一身的健康，但卻有高達七成以上足部健康不及格。「遠紅外線足浴桶」幫助解決手腳冰冷的問題，並達到加強氣血循環的效果，不用等水溫熱，馬上就可以享用紅外線足部SPA，活化啟動細胞再生、促進血液循環、新陳代謝，消除疲勞、改善微循環等、在短時間就有舒壓功效。

杉釦富公司遠紅外線產品，除了足浴桶和溫熱理療背心熱賣以外，另一項溫熱理療墊也是該公司的明星商品；該公司表示，除了年長者有需要用外，由於今年在家避疫，許多人改為在家工作，長時間面對電腦久坐，造成脊椎、下腰部或者是肩膀酸痛不適，一天坐個七、八個小時下來，脊椎長時間受壓及彎曲，造成血液循環不順，中醫說「不通則痛」，許多的疼痛、手腳冰冷、抽筋等的起因，都是因為血液循環不好所導致，因此溫熱理療墊也熱銷。

新年期間杉釦富公司特別優惠世界日報讀者：足浴桶型號SC-801及溫熱理療背心，原價499元現特價399元＋20運費。110V無需轉換電壓。訂購電話650-999-0988，或可至他們的網站www.shinecous.com訂購。

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