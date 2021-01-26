角聲 乳癌康復課程/走過憂傷線上講座

由角聲社區中心舉辦的關懷學苑、乳癌康復課程，專為乳癌姊妹患者舉辦，歡迎各地乳癌康復者報名參加。

自2010年起，該中心已幫助華裔乳癌患者在身、心、靈、社多方面的調適與康復。課程為期四周，週六9點30至中午12點30，每週三小時。用ZOOM的形式線上開課，開課日期3月6日、13日、20日、27日。結業禮3月28下午兩點至三點。

報名可上網點擊連接https://bit.ly/37Jo301，或電話報名626-286-1306。

另外一場ZOOM線上講座「走過憂傷，迎向彩虹」。講座時間2月20日週六上午10點至12點，以國語進行。由張黃求邦博士主講。講座內容，明白喪親帶來的哀傷，怎樣處理表面及潛在的情緒，如何整理心情重新生活。張黃求邦博士，曾任富勒神學院心理學系聯賽席教授，加州大學 洛杉磯分校臨床心理系副教授，現為普世教會事工推進會榮譽總幹事。

可網上報名https://bit.ly/2KTXcpQ，或電話報名626-286-1306。

還有，動感青年培訓2021年春季班(Youth in action training)，適合12至18歲初高中生，開課日期2月20日至6月5日。每月兩至三次，週六上午共10次。費用450元，本月31日報名截止。該中心是美國 總統義工獎認證機構， Y I A服務小時可累積時數，社區服務，總統義工獎，表現特優者可獲得獎學金。

Y I A動感青年培訓班提供初高中生各類社區服務機會，專任導師的啟發引導和考核評估，得以培育學生對社區人群的關愛和責任心，進而提升自信心和領導能力。每期安排各類義工服務協助社區公益機構，改善生態環境報，扶助關懷老人、孤兒、病患、遊民等弱勢群體。透過學生自行策劃方案來培養領導力和溝通技巧，提供一對一輔導面談幫助學生改進成長。

課程將遵循橙縣最新疫情 規範，以供服務時做最安全的防範措施，以確保學生的健康和安全。洽詢電話949-438-1266，或電郵[email protected]。