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泛宇財經爆視頻 每周一更新話題

【洛杉磯訊】

泛宇集團每週周一都會推出「泛宇財經爆」視頻，讀者每週三或五，都可在世界日報APP首頁點繫瀏覽。

本周話題- 長期看護這麼貴錢從哪來? 如何成功拿到貸款低利率， 美股分析，房租跌幅排行榜 https://youtu.be/_-TH9XjDR6A。

零售數據不佳， 對美股市場的影響，我該買入黃金嗎? 股動財富https://youtu.be/3FJw0etsCic。

長期看護這麼貴 錢從哪來? 泛後茶宇https://youtu.be/-ANWTpMKirQ。

包租公越來越難做，租客保護條例，房租又下跌 - 話題宇你https://youtu.be/jPc6kTB3SgM。

泛宇集團建議要做好資產重新配置， 拜登的黨派將會試著修改房產稅和贈與稅，並且由川普總統在2017年推動的個人1158萬，夫妻2316萬遺產免稅額，將會在2026年失效。拜登上任後也將試著對高收入群眾加收聯邦收入稅，提高資本利得稅。

泛宇類舉富人比較常用的幾種抵稅方式：1. Donor advised fund。這是目前比較熱門的慈善捐贈模式，不只當下能立刻享受稅務抵扣，還可以繼續使用帳戶裡面的資金做投資，並且在任何時間捐贈給想捐贈的對象。也能把帳戶傳承下去讓子孫們去操作。

2. Tax loss harvesting。如果在年底前有一些被套牢的股票，也可以趁新的一年到來之前賣掉，而損失的部分也可以折抵當年的短期獲利。但要注意的是，如果在賣出之後的30天內又買進同樣的一隻股票，那麼這邊的損失就不能用來抵稅。

3. 增值的股票贈與。如果都沒有套牢的股票可以抵怎麼辦？也可以使用已經增值的股票來捐贈，使用股票的市值來抵稅，所以中間漲價的部分就不需要課資本利得稅，如果你把股票賣掉再來捐贈，就必須先繳交這增值的資本利得稅了。

泛宇洽詢電話1-888-831-8868。總部地址185 W. Chestnut Ave, Monrovia CA 。重要資訊可上網www.transglobalus.com 。

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