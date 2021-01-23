我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

6歲以下每月發300元？兒童津貼料共和黨反對

惠安納健保 幫銀髮族輕鬆有保障

洛杉磯訊

惠安納（Humana）是一家美國健康保險公司，總部設在肯塔基州。截至2020年，Humana在美國擁有超過2000萬的會員，擁有4萬6000名員工。該公司在「財富」美國500強名單中排名第52 ，它也是美國第三大健康保險公司。

惠人關懷、以人為本。惠安納（Humana）醫療保險公司幫助耆老，讓銀髮族可以更輕鬆照顧自己的健康。因為該公司已擁有超過30年聯邦醫療保險的豐富經驗，和超過840萬的聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）與處方藥計畫的會員。

他們提供包括惠安納Gold Plus HMO的各種各樣聯邦醫療保險優勢計畫，以迎合銀髮族的需求。他們也提供專注的醫療保健服務，讓長者的醫療健保之路變得更輕鬆容易。

惠安納Gold Plus HMO計畫包含以下福利：洛杉磯和橙縣的每月0元保費計畫，內含處方藥保障、設定年度最高的自付限額、並提供海外緊急醫療保障。第1級和第2級的90天郵購處方藥都是0元自付額；家庭醫生與專科醫生就診也是0元自付額；還有講中文的醫生，針灸、牙科、視力和聽力保障；每季度美金125元的成藥和個人護理產品補助金；透過SilverSneakers計畫免費獲得健身房會籍；網絡內保健、緊急護理和精神健康的視頻會診0元自付額等。惠安納在2019和2020年，均因全天候的客戶服務而得獎。

Humana惠安納於1984年開始在加州服務，在南加州洛杉磯縣及橙縣均設有辦公室，為雇主團體、政府項目和個人提供多種健康、藥品和補充福利計畫。如果你失去福利、搬遷或首次申領聯邦醫療保險（紅藍卡），都可聯絡持照的惠安納中文銷售代理人，了解你是否有資格今天就加入。電話登記加入很容易，無須親自到辦公室。

對於許多即將迎接65歲的人來說，如何選擇適合的聯邦醫療保險計畫（資格），消除你對聯邦醫療保險的疑惑；探究問題，了解事實，可讓惠安納來幫助你。你最大的疑問應該是選擇原有聯邦醫療保險，還是選擇聯邦醫療保險優勢計畫？可去電惠安納免費中文專線1-855-898-9120（聽障專線711）洽詢。你也可以在惠安納（Humana）的中文網站上Humana.com/ChineseCA，找到有關這兩種計畫所提供福利的許多資訊。

聯邦醫療保險 美國 福利

上一則

世說新聞／人體自創黑科技 竟能癌症復原、返老還童

下一則

專家：染疫危害無關年齡 病毒株强弱是重點

延伸閱讀

金山灣區各縣長者打疫苗不同步 有的已注射 有的還沒開打

金山灣區各縣長者打疫苗不同步 有的已注射 有的還沒開打
買健保將截止 早投保早生效 多數人可獲資金援助

買健保將截止 早投保早生效 多數人可獲資金援助
線上健保講座 疫情下找到負擔得起的健保

線上健保講座 疫情下找到負擔得起的健保
聯合健保線上健保專題講座助您了解Medicare紅藍卡、HMO和PPO計畫

聯合健保線上健保專題講座助您了解Medicare紅藍卡、HMO和PPO計畫
聯合健保線上講Medicare、HMO和PPO計畫

聯合健保線上講Medicare、HMO和PPO計畫
優越健保(愛心村)VillageCareMAX2021 Medicare綜合健保優越管理計畫

優越健保(愛心村)VillageCareMAX2021 Medicare綜合健保優越管理計畫

熱門新聞

林永健再次講述自己的切身體會，形容副作用像是坐過山車。(林永健提供)

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

2021-01-16 17:15
16日晚被迫住進重症監護室的張秀娟，目前正與病毒頑强抗爭。(凱薩醫院)

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

2021-01-17 18:23

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

2021-01-18 17:45
Jeff Engman出現肺部膿腫後遺症。（ABC7）

越來越多新冠輕症患者 康復後出現後遺症

2021-01-16 14:35
首部網飛亞裔真人秀「璀璨帝國」真實解讀何謂網絡熱議的「凡爾賽文學」。（Netflix）

網飛首部亞裔真人秀 「璀璨帝國」揭亞裔富豪生活

2021-01-15 19:05
中國女明星鄭爽捲入代孕生子風波。（鄭爽微博）

在美找代孕？中國女星遭熱搜

2021-01-18 18:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢