購屋熱門話題 專員談Closing Costs

貸款 專員Rosalyn陳分享貸款中最常被問到的問題：Closing Costs。他說很多人都想過，趁著現在利率 低時，去購屋、重貸、或投資帶來的利益，但有些人因為不了解Closing Costs的原則和訣竅，而有所遲疑或卻步。

Rosalyn陳說，不管是重貸或購屋都會需要的Closing Costs，他順便提供一些小撇步供參考。

他說常常接到顧客的電話，問及是否可以做No Points、No Costs，他就Costs的部分講解一下：一般來說Loan Costs包括兩個部分，Closing Costs和Other Costs。Closing Costs包括了Origination、Title、Appraisal、Underwriting or/and Processing、Credit Report或Discount Points等費用。

這些費用在重新貸款中，如果想減免，有兩個方法，第一個是可以一起合併在原來的房貸中，一起做重貸。這對不想動到現金的人來說是個好方案，即使提高了一些貸款金額，但如果可以趁著好時機，鎖住理想的超低利率，又可以不用在Closing時動用到現金，是值得考慮的部分。她提醒，如果是購屋就無法將Closing Costs合併在貸款中，買主想要避免部分或全部的Closing Costs，必須借由其他的管道，像是常見的Seller Concession，向賣主要求付部分或全部的Closing Costs。

另外一個可以減免Loan Costs的方法，是藉由你的貸款專員協助，找到可以為你提供Lender Credit優惠的貸款銀行，只需要付稍高一點的利率，就可以減輕或者是避免掉Closing Costs的負擔，每一間放款銀行，在不定期都會推出不同的優惠，來滿足市場的需求，所以建議借由貸款專員的幫助，根據你的狀況，來找適合的方案。

除了Closing Costs另一部分叫做Other Costs，這包含了房屋稅跟保險 ，這一部分也是無法和貸款合併的，屋主必須自行付清，就如平時我們付房屋稅和和保險一樣。最後提醒想重貸或購屋者，除了考慮利率及貸款手續費外，不要忘了如將Loan Costs合併在貸款或利用Seller Concession來減免Closing Costs，都會影響到貸款人的Debt-To-Income (DTI)跟房屋的Loan-To-Value (LTV)，建議大家在做決定之前，可以跟貸款專員諮詢。

如有任何房屋貸款方面的問題，可電626-201-6354找Rosalyn陳查詢。