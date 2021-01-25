宏富理財講座 談高資產稅務挑戰

在易變的整體環境之下，高稅負已成為功成名就者在美最大的挑戰。

宏富理財已有27年的實戰經驗，在協助第一代華裔 ，策劃並解決高收入高資產所衍生的高難度稅務挑戰，特舉辦線上講座，邀請你一起來關心即將來臨的重大改變。

媒體不斷報導，各方踴躍討論有關總統拜登所提出針對川普稅法(TCJA)的稅改內容為何？該提議，主要是針對收入超過40萬的納稅者，資產大幅增值超過百萬者。不管是房地產投資 、股票投資，或者是經營數十年成長的企業，其增值的部分被提議改成納入累進所得稅來付稅，稅務增加可高達近20%，雪上加霜。甚者，用來延遲房地產增值的1031 exchange, 也將面臨被取消的命運。

這項提議若通過，對有土斯有財的華裔房產投資人影響巨大。再有，投資人如果去世時，可享用的底價提升至去世市價的好處 (因此繼承人出售資產時可以省掉大部分或全部的增值稅) 也被取消的話。那麼，有遺產稅的個人，在去世時必須支付遺產稅。子女繼承人出售該資產時，也要支父母生前未完稅的增值稅。此法若通過，十分嚴峻及有不公之嫌。面對這些未知的變數，如何提早布局，以期減低若提議通過所帶來的衝擊和影響。

宏富理財在會中進一步解析2021整體經濟環境、和政策可能急劇變化的考量，惟有正視不可避免的挑戰，現下做出行動，謹慎佈局，放眼數代，才能取得先機而致勝。

第一場線上講座 1月27日周三下午7點30分至9點15 分。第二場線上講座1月27日周四下午7點30分至9點15分。

1月26日中午12點以前截止報名。可電626-233-0956留言Maggie楊、電郵訂位[email protected]。線上講座無需付費，但不招待投資金融保險專業人員。