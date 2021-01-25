奧淇金融與宏盛保險 2021高峰論壇

美國 奧淇國際金融和美國宏盛保險 與理財，1月26日(周二)在線上舉辦「2021開年誌慶高峰論壇」，主題是「創新、整合、激勵」，歡迎參加。

兩公司表示，「創新」是獨創性與探索精神引領下的不斷創新；「整合」是積極優化並利用公司內部資源，及在金融保險業和各界的外部資源形成核心競爭力；「激勵」如既往地成為金融理財顧問及各界合作夥伴堅強後盾，一起適應新趨勢，成為新環境下的佼佼者。

此高峰論壇於26日下午3時至5時，線上會議的ZOOM ID是955 5799 4062，有關詳情可電1-800-340-1688查詢或預約。

活動連線來自全球各地的金融保險行業，及行業外的知名律師、會計師和其他專業人士。美國知名金融保險公司為與會人員深度剖析金融、保險、法律、稅務、地產及理財等一系列熱門話題。還有開年誌慶驚喜抽獎，有流行的Apple Watch、iPad、現金禮卡等精美禮品，節目精彩紛呈與抽獎互動。

為了增強合作夥伴和受邀贊助商的互動交流，此次活動後更有連續三天的線上培訓，歡迎所有合作夥伴報名參加。贊助此次盛會的全美金融保險公司有Global Atlantic、AIG、Allianz Life、Lincoln Financial Group、National life、Nationwide、National Western Life、Prudential、Symetra、Trans America等。

此活動作為兩家公司的20多年傳統，開年誌慶Kick Off Meeting，每年都以不同的主題，深度剖析總結過去一年的政經時事以及影響，展望未來一年的金融保險業及與民生息息相關的財經趨勢預測，為大家的新年開好頭、帶鴻運。2020年是不平凡的一年，百年未遇的疫情席捲全球，美股多次熔斷，經濟波瀾起伏，美國政權跌更。然而，每一次的挑戰，都是使大家更加強大的機遇。

在2020年兩公司仍然交出了亮眼的成績單。如(1)線下的培訓活動被線上的「奧淇宏盛雲客匯」所取代，不僅提供了第一時間學習專業、全面的行業新知識機會，還拉近了彼此的距離。(2)保險行業發生了顛覆式的革新，免體檢、足不出戶即可購買人壽保險等政策，讓他們實現了以前認為不可能實現的壽險 行業的超前發展。(3)E-app的大舉推進，讓他們的工作更有效率，有更多的時間為客戶做周到的服務。(4)危難時刻，人與人之間的冷漠和隔閡，不僅沒有越來越少，反而「處處見真情」的溫暖和團結隨處可見。