亞裔社區服務中心及保險服務 提供協助

「亞裔社區服務中心及保險 服務」協助收入不高、但有很多負擔的家庭，申請幾乎免費及活著都可以用到的「人壽計畫」來保障家人。該中心亦幫助申請由政府及非盈利機構，所提供的低費保險及能源補助計畫。有關詳情可電626-291-2200查詢。

該中心表示，「人壽保險」往往被一般人所忽略，其實生命的價值遠超過汽車與房屋。大家若買汽車與房屋保險，更應買人壽保險，為了對自身及家人的財務狀況有保障，一份適當的人壽保險，可幫助家人，不會因為不幸，而使家人受到經濟陷入困境的打擊，定期人壽計畫的好處是以低廉費用，提供堅實的保障，愈年輕購買保費 愈低。

該中心表示，現時有兩種計畫受歡迎，第一種是幾乎免費的「定期人壽保險」，這個計畫提供長達35年的保障。如一位30歲女性，購買30年25萬元的可100%退還保費的定期人壽計畫，月費35元，便可為家人準備25萬元的保障。在30年後到期時，可取回1萬2600元的全部保費，作為自己退休金之用。換言之此計畫所支付的保費，可看作儲蓄用途。另人壽保險金是完全免稅，可以保障又可以儲蓄，一舉二得。

該中心說，另外一個是全新推出的計畫，名為活著都可以用到的「人壽計畫」，這個計畫集合了重病保險及人壽保險的好處。由於現在人的平均壽命都比較長，但相對有長期或慢性病痛的人增多，如心臟病、中風、擴散性癌症或重大疾病，這些病雖然不會致命，但可能令你不能工作或增加生活負擔。 而這個計畫會先支付你部分的壽險 金作為生活費、醫療費、子女教育費或付房貸。如果保期內過世了，剩餘的壽險金會支付給家人或受益人。由於在保期內患病的機會比死亡高，所以不少家庭會請他們幫助申請這個計畫。此外，這個計畫最大的優點是很便宜，如35歲購買25萬元的保障，每月13元，便可為自己準備一筆可觀的重病保險金，或為家人準備25萬元的保障。適合收入不高，但有很多負擔的家庭，由於此計畫有提供免費身體檢查，該中心建議可以先申請體檢，再決定選擇那一種計畫。

如不清楚自己買的保險是否低價及最適合個人情況，該中心有免費提供年度保險評估，詳情可聯絡該中心。