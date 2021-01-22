最新安博8代電視盒 新年優惠

安博

安博科技北美地區(洛杉磯)授權代理商M2 Global Tech，現舉辦農曆新年優惠活動，華人機上盒品牌-安博電視盒八代 UBOX8 PRO MAX，以優惠價供應。

新一代的盒子目前擁有900來個中國大陸、台灣 、香港、北美及全球主流直播頻道，港台部分主流頻道7天回放；同步新聞台、體育頻道、綜藝節目、兒童益智頻道、成人私密影視、海量高清電影、連續劇等。

UBOX8繼承前幾代的優良基因，更進一步提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi2.4+5G ，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，享受無卡頓體驗。全新開模呼吸燈，高級質感；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，男女老少都能輕鬆上手；最新安卓10.0系統，打造8代獨享全新界面；全新藍牙遙控，告別前七代傳統紅外線遙控器。

網絡世界雖然很方便讓大家瀏覽喜歡的影視，但有些熱門影視網站因為地域問題被拒之門外。而安博第八代完全掃除地域問題的障礙，可以無拘束的去收看喜歡的影視內容和直播頻道，外加全球多個CDN無限加速，每天更新豐富的影視內容，滿足各類收看需求 。

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他們更為盒子提供一年硬件保固，有經驗豐富的團隊提供售後服務。另外同步出售的還有安博最新款第五代影視平板UPAD PROS，可以隨身攜帶的追劇，10.1寸屏幕，外加雙頻WiFi2.4 + 5G, 及4G LTE的支持， 可以隨時隨地收看直播頻道，高清影視，無地域時空限制。

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