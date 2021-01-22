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Stellantis今年將推出10款新型電動汽車

【洛杉磯訊】

從吉普車到瑪莎拉蒂，Stellantis將在2021年推出10款新型電動汽車

Stellantis是菲亞特克萊斯勒和PSA集團、斥資520億美元合併而成的公司，公司首席執行官卡洛斯·塔瓦雷斯表示，該公司計畫在2025年前，推出一系列全電動或混合動力汽車，其中包括2021年推出的10款新車型。

從道奇(Dodge)到瑪莎拉蒂(Maserati)，從現在到2025年，該公司推出的每一款新車型都將提供一款「電氣化」的變體。他沒有具體說明有多少是全電動、插電式混合動力車，還是不需要插電的傳統混合動力車。周六完成的新車型和合併，正值傳統汽車製造商，難以讓華爾街相信它們，能夠與特斯拉和一系列新的電動汽車初創企業競爭之際。

電動卡車初創企業Rivian表示，在最新一輪融資中融資26.5億美元，對該公司的估值為276億美元。目前，Stellantis是全球第四大汽車製造商，市值約為265億美元。

通用汽車控股子公司Cruise日前也宣布了新一輪20億美元的投資，其中包括微軟和通用汽車。這家自動駕駛公司表示，其融資後估值為300億美元，高於2019年年中的190億美元。

Tavares將創建Stellantis的合作描述為擴大規模的舉措，並分享自動駕駛和電動汽車等技術、所需的數十億美元資本成本。

卡洛斯·塔瓦雷斯在一次媒體電話會議上說：「這一成本將大幅增加。我們看到了這個規模稀釋這些成本的好處。」

美元 汽車 融資

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