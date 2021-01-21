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北美華人會計師協會 1‧23線上談稅法

洛杉磯訊

北美華人會計師協會訂1月23日(星期六)上午10時30分至12時30分，舉辦「2021稅法、生活線上講座」。

自1993年成立至今，該協會服務僑社已29年，每年均與洛杉磯華僑文教服務中心聯合舉辦「財務稅法、生活講座」。由於疫情影響，讓大家在家也能暸解稅務新知，特舉行此次線上講座。

協會會長張青表示，過去一年，新冠疫情在我們毫無防範之下呼嘯而來。所有的常規都被打破，所有我們習慣的，認為理所當然的事情都變成了奢望。但是不管外界如何風雲變化，人生總是需要夢想和追求。北美華人會計師協會，本著為僑民服務的宗旨，每年也因應市場趨勢所需，安排具體的講題並邀專家演講，內容包含稅務等最新訊息，是南加州受推崇的會計專業社團。

該次線上講座特邀(1)陳英煌會計師及監事長主講：新一輪薪資保護計畫PPP2-你做好準備了？(2)林清吉會計師及創會會長主講：報稅、查稅、萬萬稅，讓專家教你如何解謎。(3)張青會計師及2021年會長主講：拜登入主白宮後的美國稅法走向。(4)華興保險總裁張國興主講：疫情下的生活新常態。(5)施啟祥會計師及副監事長主講：什麼是保留員工稅收抵免(ERTC)。

每年的這個時候不論公司企業或個人報稅，都是大家最關切的議題，尤其今年適逢新總統上任，又受疫情的影響，除了稅務問題、房市、貸款利率等都與我們的生活息息相關。接下來協會將加强各地區會計師和各類專業人士之間的交流。因為疫情原因，讓大家距離變得遠了但網絡也讓大家更近了。協會希望利用他們的專長，第一時間把國稅局最新的資訊傳遞給北美的民眾。藉由專家們的完善講解及規畫，讓你輕鬆應對。報名預約電話626-581-2266。

疫情 華人 報稅

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