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聯合國促加強氣候適應措施

洛杉磯訊

聯合國環境規劃署第五版「適應差距報告」指出，世界各國政府必須大幅擴大適應氣候變化的措施，以避免全球變暖造成的重大經濟損害。

這份報告稱，各國必須在明年將全球氣候資金的一半用於適應氣候變化，以避免氣候變化帶來的最壞影響。2020年是有紀錄以來最熱的一年，與2016年一樣，世界經歷了破紀錄的颶風和野火，隨著氣溫上升，它們繼續加劇。

報告稱，包括投資於以自然為基礎的解決方案，以緩解氣候變化，例如在退化的土地上重新植樹、通過農業活動將更多的碳封存在土壤中，以及通過改變伐木活動來保護森林等做法。近75%的國家採取了某種形式的氣候適應措施。但報告指出，發展中國家最容易受到氣溫上升的影響，發展中國家的資金缺口仍然很大，而那些明顯降低了氣候風險的項目的資金缺口也很大。

聯合國估計到本世紀末，每年的氣候適應成本將達到1400億到3000億美元，到2050年將達到2800億到5000億美元，並得出全球行動遠遠落後的結論。儘管氣候適應項目正在增多，但全球碳排放的持續激增正使這些項目處於危險之中。

國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)的數據顯示，世界上最大的幾個經濟體，已經承諾投入超過12萬億美元用於復甦經濟體。（李梓瑞譯）

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