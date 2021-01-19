令人驚嘆的全新2021 Kia SORENTO 設立新的SUV標準

高山之巔，蘊含著不為人知的故事。 去世界尋找這樣的故事，您將需要一台281馬力、2.5升渦輪增壓、全輪驅動的汽車 ，助您順利完成旅途。 Kia製造的全新 Sorento，不再是一輛普通的SUV，而是世界上第一台281馬力、充滿故事的運動機器。

外觀-令人驚嘆的新造型

ㅇKia的現代化「虎鼻」，帶有新的「眼線」 DRL細節，寬格柵延伸至前燈和引擎蓋.

ㅇ引擎蓋邊緣環繞車身側面，並整合到後肩線中。

ㅇ標準的LED前照燈和可選的標誌性LED前照燈：包括日間行車燈。

ㅇ強大的側邊線條強調肌肉 感和運動感

ㅇ全景天窗

內飾精緻大膽

ㅇ明亮緞面修飾

ㅇ可用的金屬質感裝飾或開孔木材裝飾

ㅇ可選型號配備皮革壓花圖案

ㅇ醒目的垂直中央通風孔給人以力量感和存在感

ㅇ內部靈活性更高：與上一代Sorento相比，客艙和貨運艙得到了改善，並配備了第二排獨立座椅，允許買家選擇4 + 2或5 + 2座位選擇

發動機動力選擇

ㅇ2.5升GDI 4缸發動機

8速自動變速器

191馬力和182磅尺扭矩

綜合油耗為27 MPG

ㅇ2.5升GDI 4缸渦輪增壓發動機

領域獨有的8速濕式雙離合器自動變速器

281馬力和311磅尺扭矩

ㅇ1.6升GDI 4缸渦輪增壓油電混合發動機

6速自動變速器

227馬力

1.5 kWh電池

44.2 kW電動機

綜合油耗37 MPG

綜合續航能力655英里

ㅇ1.6升GDI 4缸渦輪增壓插電式混合動力車還將在2021年上市

66.9 kW電動機

261馬力

13.8千瓦時電池

估計30英里全電範圍

科技一覽

像所有Kia汽車一樣，新款Sorento裝載有廣泛受歡迎的科技功能，包括：

ㅇ可用的12.3英寸 全數字儀錶盤，這是所有Kia SUV的首創

ㅇ環視監控器利用四個攝像頭在車輛周圍提供360度全景，從而增強了駕駛員在緊急停車情況下的信心

ㅇ打開轉向燈時，Blind View Monitor可以在儀表板中顯示相鄰車道的實時視圖（Sorento首創）

ㅇ8個USB充電端口（LX中有6個）

ㅇ可用的10.25英寸觸摸屏增加了：

ㅇ觸覺反饋按鈕

ㅇ全新的多連接藍牙無線連接功能1，可同時連接兩部手機

ㅇUVO Link遠程信息處理提供了一系列先進的聯網汽車功能

ㅇ增強的UVO語音輔助功能允許語音控制車輛的空調、座椅和方向盤加熱、音頻系統以及其它功能

ㅇ個性化用戶個人資料

ㅇBose2Premium音響系統，配有12個高性能揚聲器

ㅇ可用的無線智能手機充電板3，可提高充電率

16種標准或可用的「Kia Drive Wise」

高級駕駛員輔助系統（ADAS）4:

ㅇ標准後乘人員警報5

ㅇ標准駕駛員注意警告（DAW）6

ㅇ標準車道保持輔助（LKA）

ㅇ標準車道跟隨輔助（LFA）

ㅇ標準智能限速輔助系統（ISLA）

ㅇ環視監視器

ㅇ可用的基於導航的智能巡航控製轉彎（NSCC-C）

ㅇ可用的後方交叉避撞輔助系統（RCCA）

ㅇ可用的安全下車輔助 (SEA)7

ㅇ可用的新盲點防撞（BCAA）

Sorento在喬治亞州 西點市，與屢獲殊榮的Telluride SUV和全新K5轎車在一起組裝。 自2002年問世以來，Sorento仍然是Kia最重要、最暢銷的汽車之一，售出了近150萬輛。令人驚嘆的全新2021Sorento-搭載更多功能，更多的安全技術以及無與倫比的動力性能-重新設定了緊湊型SUV的標準，也代表了Kia設計和工程的頂峰。

Footnotes

Bluetooth®文字標記和徽標是Bluetooth SIG Inc.拥有的註冊商標，Kia對此類標記的任何使用均已獲得許可。 需要使用Bluetooth®設備才能使用Bluetooth®無線技術。

2 Bose是Bose Corporation的註冊商標。

3 充電系統僅適用於部分設備。 有關警告和說明，請參閱車輛的《用戶手冊》。

4這些功能不能替代安全駕駛，並且可能無法檢測 到車輛周圍的所有物體。 始終保持安全駕駛。

5後乘人員警報不能代替人的注意力，並且可能無法檢測到車輛內的所有移動。 離開車輛時，請務必檢查車輛內部。

6駕駛員注意警告不能替代安全駕駛，並且可能無法檢測到所有駕駛員疲勞或註意力不集中的情況。 不注意行駛條件和車輛操作可能會導致車輛失控。 始終保持安全駕駛。

7安全下車輔助不能代替人的注意力，並且可能無法檢測到車輛周圍的所有物體。 離開車輛時，請始終注意交通和車輛周圍區域。