華奧地產：自用住宅減稅開辦 4／30截止

Homestead Exemption不會自動生效，必須按規定在受理時間內申請。(奧斯汀市府網頁)

各位屋主注意，申請自住宅房產稅減免(Homestead Exemptions)已經開始，如果您2020年的主要住所有所變更，現在是時候為您的主要住所(Primary Residence)申請住宅房產稅減免了，截止申請日期是4月30號。如果逾期還沒有遞交申請，您的自住房就可能沒有稅務減免的優惠了。

以下是常見問題

Q：作為屋主，我能從房產稅中得到減稅嗎?

A：您可以為您的主要住所申請Homestead Exemptions，Homestead Exemptions將您的部分房產價值從稅收中除去，從而降低您的房產稅。

只有家庭自住房才可以申請Homestead Exemptions。(奧斯汀市府網頁)

例如，你的房子估價為10萬美元 ，而你有資格獲得2.5萬美元的免稅額度，那麼您的房產將以價值7.5萬美元來記稅，這樣所繳的房產稅就減少了。

只擁有居住房屋50%的所有權，也有資格獲得Homestead Exemption。(奧斯汀市府網頁)

Q：所有的房屋都能獲得Homestead Exemptions嗎？

A：不是的，只有家庭自住房才可以申請，投資房不可以。一個家庭只能申請一套，即使夫妻兩分別單獨擁有房產，只能申請自住的那套。如果是成年單身，則一個人可以申請一套。該房產必須在報稅年度的1月1日起就作為您的自住房。

Q：可以獲得什麼樣的稅務優惠？

A：1.學區 稅有2.5萬美元的減免優惠。

2.如果郡稅徵收了道路、防洪等特殊稅務，屋主可享受3000美元的減免優惠。如果郡為65歲以上或殘疾的屋主提供了可選擇的減稅選項，即只能選擇此該選項。

3.除了學區稅2.5萬美元的免稅額度外，年齡在65歲以上或殘疾人士，學區會自動給與1萬美元的額外優惠。如果屋主既符合年齡65以上，又符合殘疾，那麼屋主必須選擇其一來進行豁免。

4. 每個徵稅的單位（郡、市、學區等）需要在7月1日前決定是否提供稅務減免，每個徵稅單位可以提供高達至多20%的該項稅務優惠，但免稅額度不得少於$5000美元。

5.徵稅單位可能為年齡在65歲以上，或殘疾人士可提供至少3000美元的額外免稅金額。

Homestead Exemption也就是自住宅房產稅減免，是政府對於住房持有者的一項減稅福利。以下是一些關於homestead exemptions的Q&A，如果您有相關問題，歡迎諮詢華奧地產！

Q：Homestead Exemption申請方法？

A：Homestead Exemption不會自動生效，必須按規定在受理時間內申請。申請生效後，每年不需要重複申請，會自動延續。直到居住狀態、擁有人狀態發生變化才中止。申請表 Application for residence homestead exemption可以從各評估區網站上下載。申請一般會要求您提供本州的駕照 或身份證件，並要求證件上的住址與所申請房產的地址一致。

Travis County:https://taxpayer.justappraised.com/traviscad

Williamson County:https://www.wcad.org/online-exemption-information/

Q：如果我暫時搬家，房子還可以繼續獲得Homestead Exemption嗎?

A：如果你暫時搬家，沒有在其他地方重新買房作為新的主要住所，在兩年之內回到原先的住所，可以繼續獲得 Homestead Exemption。

暫時搬家，在兩年之內回到原先的住所，可以繼續獲得 Homestead Exemption。(奧斯汀市府網頁)

Q：如果我只擁有我居住房屋50%的所有權，我有資格獲得Homestead Exemption嗎？

A：可以。但你獲得的免稅額度是基於你所佔的比例。如果你擁有50%的所有權，那麼在學區提供的2.5萬美元豁免額度中，你只能得到一半，即1.25萬美元。

Homestead Exemption也就是自住宅房產稅減免，是政府對於住房持有者的一項減稅福利。 以下是一些關於homestead exemptions的Q&A，如果您有相關問題，歡迎諮詢華奧地產！

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