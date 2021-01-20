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股票賺錢 Michael Chen分享節稅方法

洛杉磯訊

投資股票已成為美國人生活中的重要組成部分，既是生活的樂趣，也是致富的途徑。美聯儲報告稱，由於美國股市一路走牛，使美國家庭淨資產額升至歷史最高55.6萬億美元。史無前列的疫情和居家令， 許多人都在家裡上班，有更多的靈活的時間關注股票市場，許多人在股票賺錢了，又開始擔心稅的問題。

如何大幅度的節稅？Mastermind金融交易稅務事務所、稅務規劃專家Michael Chen分享他的經驗和做法：1.成立家庭基金會， 用家庭基金會的資金去做股票，最多的增值稅只有2%。2.成立股票交易公司去炒股票；高收入的家庭可以同時成立家庭基金會和股票投資公司。

他介紹，家庭基金會非營利公司：專為高收入家庭設計的稅法，稅務優惠1. 股票交易增值稅率 最高2％，不需要成為活躍交易者。2.家庭可以捐贈30%淨收入給自己的私人基金會，從而有效的降低Taxable Income，這樣就可以有效的降低Tax Amount，舉例來說一個30萬收入家庭每年就可以給自己基金會捐贈10萬，從而可以少交5萬左右的稅。

活躍交易者：應該設立股票交易公司去炒股票，活躍交易者的標準是什麼？數量、頻率和平均持有期是三大指標。證券交易帳戶需要有2萬5000美元，建議平均每天進行四筆交易，每筆交易沒有金額規定。每周4天，每周16筆交易，每月60筆，每年720筆。平均股票持有期不得超過31天。活躍交易者，成立股票交易公司去炒股票，就可以得到稅務優惠 1.不論你炒股票賺了還是虧了，你公司所有的支出都可以抵消。2.當你選擇了475 mark-to-market(MTM)記帳的方法，你虧多少就可以減多少，沒有長期和短期持有股票的問題。3.還可以享受QBI公司收入20%折扣的優惠，舉例來說，陳先生股票公司炒股票2019年毛收益50萬元，除掉公司的各種支出和福利10萬元淨賺40萬，那QBI稅法允許再減掉20%即減掉8萬，公司的收入就只有32萬了，你大概可以省下4萬的稅。4.可以設立高達6萬2000退休金和扣除高達2萬4000醫療保險計劃。

善用州法新常態需要新思維，從州稅+遺產稅+繼承稅的角度上分析，居住在哪個州最好？作為商人、遠程員工和企業主，有條件可以考慮搬到稅收優惠的州。最好的三個州是內華達州、佛州、德州，最差的是新澤西州。華盛頓州沒有個人所得稅及繼承稅，但遺產稅最高20%，$2M豁免。

更多內容可看Michael Chen, YouTube 18分鐘視頻：家庭基金會Family Foundation（適合於高收入家庭的稅務規劃），也可與Michael Chen聯繫，電話408-220-3036 (text only) 。

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