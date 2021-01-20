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美國互惠財富 線上保險理財行業高端峰會

洛杉磯訊

美國互惠財富集團舉辦的「2021年全球保險理財行業高端峰會G-IWM 2021」，訂1月22日(周五)下午1時線上舉行。

美國互惠財富表示，此項峰會以「領先展望，順勢翱翔」為主題，邀請銀行、稅務、法律等行業專家，以及十餘家金融保險機構出席，全方位洞悉產業數字升級，聚焦新產品、新管道，解讀「後疫情」時代下的全面保險理財解決方案。

美國互惠財富表示，2020年因為新冠肺炎疫情，全球絕大多數行業都受到了自20世紀30年代以來最為嚴重經濟衰退的不同程度影響，但是保險理財行業的表現依然值得肯定。與全球經濟不同，保險行業所呈現的是強勁的V型復甦。

該公司表示，中國等新興國家在全球保險理財市場中所發揮的力量，同樣不容忽視。經濟的轉型和消費的升級，對全新保險生態系統的建設都將帶來極大的動能作用。這就需要全球保險理財的從業人士進一步細分服務市場、創新產品功能、開發解決方案。

面對動態變化的市場需求、錯綜複雜的行業規定、層出不窮的技術創新，全球保險理財行業的從業人員應該如何把握產業核心，抓住機遇；又應該如何拓展業務管道，挖掘產品潛能服務客戶？

美國互惠財富集團特別舉辦此次保險理財行業高端峰會，線上還安排優秀經紀人頒獎活動，和觀眾抽獎活動。

報名電話877-728-8688，爾灣商業中心地址780 Roosevelt, Irvine, CA 。東區商業中心地址21680 Gateway Center Dr., Suite 110, Diamond Bar, CA 。聖瑪利諾總部地址2390 Huntington Dr., San Marino, CA 。

保險 美國 疫情

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