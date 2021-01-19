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選信託還是遺囑？方見堯律師解惑

洛杉磯訊

需要信託還是遺囑？還是兩者都需要？

在某些州需按資產價值去支付法庭費用和律師費，因隨著資產增值，遺囑認證費用亦會增加。方見堯律師事務所表示，這是人們認為需要信託的其中一個原因，確保他們的財產總值，不會因為遺囑認證的費用而減少。

在某些州，遺囑認證並不花費及耗時，例如德州擁有所謂獨立的遺產程序，法院很少參與，但不是到處都是這樣。在加州遺囑認證法院密切監督整個遺囑認證過程，未經法院批准，不得分配任何資產。此外，在加州遺囑認證費用佔遺產總值的5%至7%。例如遺產是100萬美元，遺囑認證費用可高達5萬美元。

最常用於避免遺囑認證的信託稱為「生前信託」。因著不同的情況選擇合適的信託。以下是生前信託的一些好處：(1)避免遺囑認證。遺囑認證費用不是使用信託的唯一原因，另一個原因是如把資產放到信託中，便可能無需向法院提交資產清單。並非每個司法管轄區都要求這樣做，但如所在的地方需要，可以通過信託確保只有受益人才看到的資產清單。(2)失去能力管理資產。當你還在世的時生前信託便生效。如你失去能力，替代受託人可以介入管理你的資產，支付帳單並確保財務得到妥善處理。(3)如在外州擁有財產，遺產可能需要在你所居地和其他州認證。如有一個生前信託，那麼可以把在外州的地產放到信託中，這樣便可避免在另一個州進行遺囑認證。受託人可以處理在信託中的於外州的物業。(4)容易管理。不幸的是有很多情況下，財務授權書可被一些金融機構質疑。而受託人的權力更可能被銀行或投資公司等承認。

關於擁有「生前信託」還是擁有「遺囑」好這問題。擁有生前信託最複雜的部分，是把資產注入信託的過程。如要令信託有效，你擁有的所有資產，都要轉移到信託中或是重新命名為信託名下。如忘了轉移資產或不正確地轉移，則可能需要進行遺囑認證。即使只剩下一個資產，也可能發生這種情況。如資產有指定受益人，而你希望把資產直接留給指定受益人，那麼信託就不需要成為指定受益人。

當涉及退休帳戶時，為信託注入資金會變得複雜。如你想將信託作為退休帳戶的指定受益人，可諮詢經驗豐富的資產規畫律師，因為當中涉及複雜的規則。以信託來取代遺囑越來越受歡迎，但這並不是理所當然。資產規畫律師將會解釋每種策略的利弊，決定那種方案更適合。

可登陸方見堯律師YouTube頻道的https://youtu.be/YA2c09cz-Gc「識法有方」觀看相關視頻，或可電626-587-2088查詢詳情。

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