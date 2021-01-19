許氏參業賀新春 推買3送1優惠

春節送禮旺季將近，如何送出一份既能展現心意又充滿巧思的新年好禮？迎接新的一年來臨，許氏參業集團推出「牛年最牛」優惠活動，在新春之際，為親友們送上一份受歡迎的新春好禮。另一方面也可以犒賞自己一年來的辛勞，迎接健康美好的新年。

許氏參業表示，這次「牛年最牛」的優惠活動，設計了符合現代人輕鬆生活的三樣花旗參養生產品，包括天天喝的參茶各款包裝、方便實惠的罐裝參片、及精萃保健的花旗參丸。消費者選購任何一種產品，都可享有買三送一的優惠。

許氏參業表示，花旗參(又名西洋參) 因性溫涼，補而不燥，凡不適合食用亞洲人參或體質燥熱者，皆可使用花旗參來調理身體，是一年四季、老少皆宜的產品。花旗參含有大量的人參皂苷，可以有效地提升人體免疫力 。威州花旗參講究地道，所以參味甘苦，生津效果好，生津後能滋陰、潤肺、排毒抗菌，加強肺的免疫力。

有46年歷史的美國 許氏參業集團，擁有全美最大的華人 自營參場，秉持花旗參自產自營的精神，從種植、篩選、分級到製造過程，皆經嚴格的品質管制。以原產地與地道的品質，為消費者提供許多優質的花旗參系列產品、及生技研發健康保健品。他們也同時代理日本北海道干貝等各類海味。創辦人許忠政特別強調，威州的花旗參及北海道的干貝都是美味的天然健康食品，消費者可多加採購食用，希望大家安心享受山珍海味過個健康好年。

許氏參業集團分公司遍布美、亞，堅持「貨源純正、價廉物美、顧客至上、服務到家」的經營原則，46年如一日。有關「牛年最牛」的優惠活動詳情，可洽1-800-826-1577或上網www.hsuginseng.com。