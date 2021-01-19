喬巴尼擴版圖 再推即飲咖啡

喬巴尼(Chobani)於2019年開始涉足燕麥牛奶和咖啡 機，試圖擴大其聲譽，使之超越其標誌性的希臘酸奶。現在，它又推出了另一個大膽的產品：咖啡。

從1月開始，喬巴尼的消費者將可以在美國 零售商那裡購買即飲咖啡飲料。這款冷萃飲料有黑色的，也有該公司甜奶精、香草奶精或燕麥奶的口味。咖啡本身由100%的阿拉比卡咖啡豆製成。

該產品推出之際，越來越多的美國人在家裡喝咖啡，而不是在辦公室或咖啡店。尼爾森(Nielsen)的數據顯示，在截至去年10月31日的52周內，即飲咖啡類零售額飆升17%，達到16億美元 。喬巴尼的咖啡生產線一直在籌備中，自從成功推出咖啡機以來，它幫助公司培養了咖啡愛好者。

喬巴尼咖啡的建議零售價為每32盎司多杯咖啡4.49美元，每杯咖啡含有約85毫克咖啡因，這是咖啡的標準含量。這些瓶子是用四環素盒裝的，很容易回收。喬巴尼首席創新官Niel Sandfort：「我們的成本是合理的，我們可以提供高質量的原料，但不像你想的那麼貴。」

當喬巴尼推出它的咖啡奶壺時，它專注於使用真正的奶油或燕麥奶，而不是通常用於這類產品的氫化植物油。Sandfort說結果是，這條線吸引了以前不用咖啡奶晶的新顧客。現在，該公司希望喬巴尼咖啡能為即飲咖啡帶來同樣的流量增量。（李梓瑞譯）