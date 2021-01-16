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加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

退休帳戶有百萬未完稅 專家教解套

洛杉磯訊

有著27年實戰經驗的特許財務規畫師周美懿(Tina Chou)，將於1月21及22曰（周四及周五）兩天舉辦線上講座，會中將以個案分析的角度，分享在稅法幾年就一變的常態下，從了解SECURE法案出發，尤其是十年提款的新規定上，大多數人並未做深入研究。有上百萬未完稅的合格退休帳戶，將會是身後最大的稅負包袱，應該盡早正視它，並想法子解套。

會中將進一步討論，IRA最晚可以延遲到72歲提取最低法定金額的新規定，但對於擁有高額帳戶人士，是否要等到72歲才開好提領？如何選擇不同受益人可以做到雪中送炭而非錦上添花。如何從了解稅法的根本開始，從現時和退休後的所得稅稅負，找到付最少的稅的完美組合。

Roth IRA是幾代傳承規畫中的一個重要武器。它的免稅特徵透過時間更顯其威力。當前，未完稅的傳統IRA是否考慮轉換成Roth IRA，轉換的機會點如何掌控？退休的安心與否，取決於是否管理好財富與健康。如何提早規畫以及安排源源不斷的退休收入。並得有足夠資源，付最少的稅，照顧終老，頤養天年。

市場的新經濟模型，更增加其多變的特性及風險。如何利用各項洐生的金融工具，投資策略，為我所用。

兩場線上WebEx講座時間為1月21日(周四) 下午4點至下午5點45分，1月22日(周五) 中午12點至1點45分。訂位可聯繫Maggie：626-233-0956，或發送電郵至：[email protected] ，講座連結網將在報名之後以電郵方式通知參加者。

報名截止時間為1月20日(周三)中午12時，訂位時清楚告知參加人數、姓名、連絡電話及參加場次。提早報名以便測試，確保成功上線。該講座無需付費，主辦人保留拒絕權力，不招待投資金融保險專業人員。

退休 投資 保險

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