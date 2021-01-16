理想地產 幫你解決管理產業煩惱

理想地產的管理部門提供提高收租率、降低空屋率、嚴格控制維修支出的整套規畫，並減少投資 者的責任與義務，來幫助投資者獲得高利潤，而形成產業增值。

理想地產成立於1980年，設有地產買賣、地產管理、地產建設、地產投資和地產開發等五個部門。他們的管理部門幾十年來建有口碑，專精住家式產業、公寓、共渡公寓、獨立屋、商業式產業、辦公樓、購物中心、工業園區。他們以專業做市場調查和房租調整、以期達到最高的出租率、最少的房東責任、租約檢視、房客信用調查及有效管理，100%收租率計畫為業主增加收入、維修合同及估價的審核與稽查、最低的維修支出，他們有豐富經驗的管理人才、最新電腦作業，提供客戶清晰之財務報表及和完整之產業資料。

通常房客會對產業的狀況或服務不滿而不付房租，理想管理部會依周的管理方式，定期派人作產業巡視，內容包括檢查產業外圍環境的整潔和園藝，和房客溝通並了解他們的需要及解決他們的問題，同時公司將嚴格執行租約條款，按時收租，糾正違約行為。

為使空屋率降低，該公司以最短的時間整理空屋，放置出租標誌和刊登廣告，並審核申請者的信用和租屋記錄，以確保客戶權益。

該公司產業管理的數量龐大，建材商與維修公司以最低價錢提供優惠。如果價格超出預估範圍，他們會為業主重新找三家廠商以作比較和評估。

該公司表示，地產投資者的最大憂慮，是管理產業過程中遇到的責任和義務的風險，為了幫助投資者把風險與責任降到最低限度，首先他們會確保產業有足夠的火險與責任險，其次，他們會仔細審閱產業的每一份合同和協議，同時他們將政府最新通過的法律條例以定期培訓的方式傳授給職員。

該公司每個月向業主提報租金 流動表、收支平衡表、支出明細表和所有支出帳單 的影印件。提供完善、專業的服務，消除在產業管理中煩惱，讓業主無憂。目標是為客戶提供良好的服務，幫助他們從投資產業上獲得高投資回報率。

理想地產致力於大洛杉磯地區的地產開發，商業投資及房屋買賣。該公司的宗旨是根据市場動向，為客戶提供有效果，有效率的地產投資和地產管理等服務。服務項目包含：房屋買賣、管理、出租。

詳情可去電 626-289-8888、1-800-763-8888，阿罕布拉市及橙縣均有辦公室。網址：www.idealproperty.com。他們也為業主提供免費管理評估。