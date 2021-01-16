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牛頭牌沙茶醬 紅燒牛肉麵美味秘訣

洛杉磯訊

紅燒牛肉麵是一道家喻戶曉的經典麵食，每家每戶都有其獨特的配方和料理小秘訣。用牛頭牌沙茶醬輕鬆做，也可烹調出「家的美味」紅燒牛肉麵 (見圖) 。

牛頭牌代理商力成貿易公司分享以下紅燒牛肉麵的食譜，可用Instant Pot壓力鍋；也可以用一般火爐來做。

四至六人份量食材：四磅牛腱切大塊、一個大洋蔥切大塊、兩個番茄切大塊、兩根紅蘿蔔切塊、四支蔥切對半、六片薑、六瓣蒜頭、兩根紅辣椒剖切對半、一包萬用滷包、八杯水。調味料有：兩大匙牛頭牌沙茶醬、三大匙辣豆瓣醬、半杯醬油、三大匙米酒、一大匙冰糖。

步驟(一) 先煮一鍋水，川燙牛肉1-2分鐘，撈起洗淨浮沫，備用。(二) Instant Pot 調至saute 模式，放一點油，內鍋熱了以後，加入洋蔥、紅蘿蔔、蔥、薑、蒜和紅辣椒，炒至有香氣。(三) 加入牛肉、番茄、牛頭牌沙茶醬和辣豆瓣醬。翻炒3至5分鐘直到牛肉表面上色。(四) 加入醬油、米酒、冰糖、滷包和水，攪拌至調合均勻。(五) 取消saute 模式，蓋上蓋子，關上排氣閥，設定high pressure 35分鐘。時間到了，先自然排氣15分鐘再打開排氣閥排除鍋內剩餘的氣壓。若是使用一般火爐，需燉煮約兩小時直到牛肉軟嫩。(六) 另外煮麵條和燙青菜，放入碗中、鋪上牛肉、舀入牛肉湯即可。

牛頭牌提供了更多美味食譜，可上力成貿易網址：www.roxytrading.com，微信公眾號 roxytrading。

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