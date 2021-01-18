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佛光山北美人間學院 開辦線上課程

洛杉磯訊

在新冠病毒肆虐、人們的日常生活受到嚴重限制與影響的時候，「線上學習」模式彷彿成了一扇大門，開啟一個新天地，民眾可以跨越屏障，無遠弗屆的把握時間學習，於是，「佛光山北美人間學院 FGS North America Humanistic Buddhism Courses 」線上課程正式成立。

人間學院結合了北美洲所有佛光山法師的力量，以佛光山在美洲第一總本山「西來寺」為校本部，所有其他北美洲佛光道場為分校，提供國語、粵語及英語三種語系的佛法解門及行門課程。

2021年春季線上課程預計在3月13日(周六) 正式開始，設有禪修、經典、宗派、教史等課程，足以讓初學佛者在這裡一窺佛門的簡單自在及箇中奧妙，並且循序漸進，深入佛法大海；也可以讓學佛多年的老參在這裡端正佛學知見，解行並重，次第踐行佛法於生活中；甚至於也可以讓一般社會大眾，在這裡透過各種世間才藝的學習，讓生活更豐富、世界更寬廣。

「佛光山北美人間學院」是秉持佛光山開山星雲大師的教育理念來設立的。在大師的一生中，從來沒有受過正式教育，甚至於連一張小學畢業證書都沒有，但「書」卻是大師沒有圍牆的學校、是大師社會的學歷、更是大師生命中最重要的資糧。

提倡用讀書點亮心燈，星雲大師認為「做人要從讀書開始」，不讀書就不能明白道理，不明白道理就不能做一個好人，所以人人必須要讀書，從讀書當中可以讀做一個人，讀明一點理，讀悟一點緣，讀懂一顆心。

目前該學院已正式開始對外招生，歡迎佛教徒或社會大眾報名選課，相關資訊可洽詢當地佛光山道場，或瀏覽道場網頁、學院專屬中文網頁：https://bit.ly/2MgHOEb，英文網頁：https://bit.ly/37SZX36。

「佛光山北美人間學院」亦將陸續推出每月「佛學講座」、「生活講座」及各種修持活動，來幫助民眾看見生命中更美麗的心靈風光，如大師所說：「有佛法就有辦法！」

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