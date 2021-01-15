華明勝律師事務所談H-1B新規：以薪資高低決定抽籤順序

移民局 在日前公布的H-1B 最終規定聲明裡表示，修改整個H-1b的作業程序，是為了激勵雇主，提供更高的薪水及高技能要求的職位，為企業及美國保持在全球的競爭力。

華明勝律師事務所表示，今年的H-1B申請方式，將以薪資高低來決定抽籤順序，根據移民局公布的新規定，將H-1B工作簽證 申請人的薪資分為四個等級，一為最低(level 1)，四為最高(level 4)。第四級申請者可以優先抽籤，意味著中簽機率也較高，剩餘名額依次分配給第三、第二、第一級的申請者，直至8萬5000個名額用完。

移民局在日前的聲明中表明，修改作業程序，是為了激勵雇主及保持在全球的競爭力。原本的H-1B抽籤機制被許多雇主濫用，用來從海外引入大量的低薪外國人，填補入門級職位，以降低公司的成本，並無為美國提升國際競爭力，反而犧牲了美國基層工人，而這項最終規定將在公布後的60天生效，2021年3月份開始進行的H-1B申請將採取新的方式。

國土安全部(DHS)按照去年的申請數字作估計，薪資在第四級和第三級的申請者，如沒有意外將會全部獲得名額，而申請步驟為(一)按申請者的薪資級別依序由高至低註冊，第四級優先，薪資被排在第一級為最後。(二)按薪資高低分配簽證，第四級申請者優先，直至8萬5000個名額。有關如何確定自己的薪資級別，申請者可以根據薪資、學歷、行業、所在地區、工作經驗等綜合條件，可在FLC網站https://www.flcdatacenter.com/OesWizardStart.aspx查詢。

該事務所表示，H-1B申請者現在就需要開始與移民律師溝通，準備申請H-1B的所有事前作業。除了H-1B申請人本身條件符合，可以考慮直接申請特殊人才簽證(O-1A)或綠卡(EB-1A, EB-2, NIW)。申請的文件及流程相當複雜，有移民律師的協助，再加上申請人本身符合條件，可以降低被補件或拒絕的可能性。

華明勝律師事務所有專業的移民團隊，在南加州提供法律移民服務超過36年。如有任何有關H-1B的相關問題，可電626-282-6868或626-263-6196免費諮詢專線，他們將提供完善的法律服務。