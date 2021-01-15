Carlow全新屋1.16推出 參觀要先預約

Carlow全新屋，廚房配有不銹鋼三星電器，時尚的花崗岩檯面和白色Shaker櫥櫃。

Brandywine Homes在Norwalk市推出的全新屋Carlow，1月16日(本周六)將舉行盛大的樣品屋開幕儀式。當天新宅參觀需要先電話預約，可洽服務專線是562-584-0676安排參訪。

Carlow全新屋是限量建造的27棟聯排別墅，其中11棟是提供居住、工作雙使用功能的住宅，中心位置，有出色的手工藝和周到規劃設想。

想要參觀Carlow專業裝飾和布置的樣品屋，只要事前預約，在開幕日當天即可到12046 Olive Street, Norwalk 參觀，也可以瀏覽網址CarlowNewHomes.com了解更多信息。

Carlow的四戶三層樓設計，在大約1708至1872呎的平面規劃中，有三到四間臥室，一些一樓的臥室，高達三又二分之一的浴室，起居/工作區，開放式概念的起居，就餐和帶戶外甲板的廚房區域，及附加的兩車庫。價格在58萬5000元起。

寬敞的島嶼凸顯廚房的魅力，這些廚房配有不銹鋼三星 電器，時尚的花崗岩檯面和白色Shaker櫥櫃。主套房有寬敞的步入式衣櫥，帶雙洗手池的石英檯面和透明的玻璃淋浴房。

Brandywine Homes與專業設計師合作，完成了一系列令人印象深刻的室內裝潢，包括毛絨地毯和18" × 18”瓷磚，帶拉手把的兩面板室內門，Moen衛浴設備等等。

Carlow全新屋的能源效率處於領先地位，包括節省空間的無罐熱水器，數字控制的中央空調，帶低輻射玻璃的雙層玻璃窗，節水衛生設備和預衛生設備用於未來的太陽能系統。

Carlow全新屋擁有西班牙風格外觀，且可以通過各種選擇和升級來個性化住宅。他們的新房銷售顧問可以提供完整的信息。

Carlow全新屋地處Norwalk市中心，可輕鬆抵達洛杉磯 ，長灘和橙縣 。大型購物中心就在附近，還有Norwalk農夫市場、當地公園，並靠近5號，605號和91號高速公路。

Carlow全新屋由住宅建築商Brandywine Homes提供，有關更多信息可訪問www.brandywine-homes.com。