我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

Carlow全新屋1.16推出 參觀要先預約

【洛杉磯訊】
Carlow全新屋，廚房配有不銹鋼三星電器，時尚的花崗岩檯面和白色Shaker櫥櫃。
Carlow全新屋，廚房配有不銹鋼三星電器，時尚的花崗岩檯面和白色Shaker櫥櫃。

Brandywine Homes在Norwalk市推出的全新屋Carlow，1月16日(本周六)將舉行盛大的樣品屋開幕儀式。當天新宅參觀需要先電話預約，可洽服務專線是562-584-0676安排參訪。

Carlow全新屋是限量建造的27棟聯排別墅，其中11棟是提供居住、工作雙使用功能的住宅，中心位置，有出色的手工藝和周到規劃設想。

想要參觀Carlow專業裝飾和布置的樣品屋，只要事前預約，在開幕日當天即可到12046 Olive Street, Norwalk 參觀，也可以瀏覽網址CarlowNewHomes.com了解更多信息。

Carlow的四戶三層樓設計，在大約1708至1872呎的平面規劃中，有三到四間臥室，一些一樓的臥室，高達三又二分之一的浴室，起居/工作區，開放式概念的起居，就餐和帶戶外甲板的廚房區域，及附加的兩車庫。價格在58萬5000元起。

寬敞的島嶼凸顯廚房的魅力，這些廚房配有不銹鋼三星電器，時尚的花崗岩檯面和白色Shaker櫥櫃。主套房有寬敞的步入式衣櫥，帶雙洗手池的石英檯面和透明的玻璃淋浴房。

Brandywine Homes與專業設計師合作，完成了一系列令人印象深刻的室內裝潢，包括毛絨地毯和18" × 18”瓷磚，帶拉手把的兩面板室內門，Moen衛浴設備等等。

Carlow全新屋的能源效率處於領先地位，包括節省空間的無罐熱水器，數字控制的中央空調，帶低輻射玻璃的雙層玻璃窗，節水衛生設備和預衛生設備用於未來的太陽能系統。

Carlow全新屋擁有西班牙風格外觀，且可以通過各種選擇和升級來個性化住宅。他們的新房銷售顧問可以提供完整的信息。

Carlow全新屋地處Norwalk市中心，可輕鬆抵達洛杉磯，長灘和橙縣。大型購物中心就在附近，還有Norwalk農夫市場、當地公園，並靠近5號，605號和91號高速公路。

Carlow全新屋由住宅建築商Brandywine Homes提供，有關更多信息可訪問www.brandywine-homes.com。

洛杉磯 橙縣 三星

上一則

方一漢中醫皮膚針灸診所 疫情期間照常開業

下一則

華明勝律師事務所談H-1B新規：以薪資高低決定抽籤順序

延伸閱讀

緊張升級 澳洲阻中國收購建築商

緊張升級 澳洲阻中國收購建築商
疫情下的農夫市場

疫情下的農夫市場
聖馬刁設「得來速」打疫苗 加快接種速度

聖馬刁設「得來速」打疫苗 加快接種速度
喬州首位非裔參議員 沃諾克當選感言：謝母親那雙手

喬州首位非裔參議員 沃諾克當選感言：謝母親那雙手
鄭博仁律師：建築商需有執照 否則違法

鄭博仁律師：建築商需有執照 否則違法
Norwalk 27棟聯排別墅新上市 歡迎預約

Norwalk 27棟聯排別墅新上市 歡迎預約

熱門新聞

87歲的黃雅雲（右）日前感染新冠，在丈夫李鐵生的數個重要決策下死裡逃生。（記者王若然／攝影）

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

2021-01-13 13:00
一名中國母親被拒後只能無奈在機場舉牌表達抗議。（讀者提供）

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

2021-01-12 04:36
疫苗注射前，這些注意事項不能不知道。 路透

新冠疫苗注射前六個必知

2021-01-13 13:12
房間內管線密布。(記者張宏／攝影)

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

2021-01-14 13:23
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
郭守正買下的第二座豪宅。（Zillow網站）

華商近億現金買豪宅 真實身份竟是他......

2021-01-11 17:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲