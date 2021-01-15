方一漢中醫皮膚針灸診所 疫情期間照常開業

方一漢、許香芳中醫皮膚科專家提醒大家，疫情 越來越嚴重，一定注意防護，嚴格保持距離。特別推薦疫情期間家裡需備用的補助品，如蓮花清毒膠囊1盒10元；清肺解毒（肺炎一號）膠囊型40元90粒；肺炎預防2號35元7天(1份) ；肺炎治療方3號70元7天(1 份)，由21位中藥，4個經方組成。小柴胡湯，治療瘟疫的發冷發熱，發燒不退，不思飲食。板藍根沖劑，防疫，感冒均可用。另三層醫用防護口罩 10元50片。

方一漢中醫師也提醒大家，春天越來越近了, 根據多年臨床經驗，發現皮膚病70%來自敏感，特別在加州 ，春暖花開陽光充足，植物生長茂盛，空氣中漂浮大量的花粉。生活在這樣的環境中，讓很多從不過敏 的人開始有過敏性皮膚病，如濕疹，皮炎，蕁麻疹或有鼻過敏及哮喘。

方一漢中醫師在洛杉磯開診20多年，有30多年豐富的臨床及教學經驗。她認為，皮膚病雖發於皮膚，但與免疫、消化、呼吸系統均密切相關，有的皮膚病本身就是內科疾病在皮膚上的表現。所以治療以治本為原則標本兼治，以達到完全治癒為目標。

許香芳中醫從師於方一漢醫師多年，既有全面完整的理論知識，又有豐富的臨床經驗。

方一漢中醫皮膚針灸診所是中醫皮膚專科，有其獨特的治療方法和祖傳藥方。診所也治療各種痛症，收工傷、車禍保險。疫情期間診所正常開業，電話626-282-2876，地址939 S. Atlantic Blvd., #107, Monterey Park，CA 。