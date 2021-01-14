照顧重症、末期病人 生命關懷講座 1.16日起線上舉辦

由希望之心安寧療護關懷中心及角聲癌症 協會、舉辦的生命關懷講座系列線上講座，本月16日、23日、30日連續三個周六舉辦，時間上午10點30分至12點30分。

16日的主題是：重症、末期病人的身體護理與照顧。23日主題是：靈性關懷在重症，末期病人照護中的重要性。30日主題是：與哀傷的人同哀傷—失落與喪親關懷。網上報名：https://tinyurl.com/y5brf5n2，查詢電話：(626)286-1306。

講員趙李秀珍博士是律師、法學博士。趙律師也是基督徒，在加州 富勒神學院取得神學碩士，並2017取得神學哲學博士。

另一場由北美華神舉辦的「關懷社會 活出信仰」線上事奉講座，於本月25日(周一)下午2點至4點舉辦，報名至22日截止。

該場講座將幫助教會和基督徒學習建立獨立思考，關懷社會問題，實踐先知角色；從而更有效地牧養教會，幫助弟兄姐妹活出信仰。講員亦為趙李秀珍博士。

報名連結：https://forms.gle/FKnSvFbAWCy45HDz5，Zoom ID 及PW將於報名後以電郵通知。