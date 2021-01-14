疫情重創南加 「玫瑰崗紀念公園」第一線應急

疫情 重創南加 ，玫瑰崗紀念公園（Rose Hills）第一線應急，呼籲共同遵守健康安全指示，以共渡難關。

隨著新冠肺炎病例再次激增，殯葬業也不堪重負。許多地區的社區殯儀館，已經沒有能量接聽任何求助電話。有些家庭甚至面臨第二度創傷，因為他們又有一個親人因為這種可怕的病毒而過世，這讓禮儀人員深深體會到這次疫情對社區造成了多大的傷害。

專業的禮儀人員通常給人的印象是「最後的送行者」，但玫瑰崗紀念公園的副總裁Mishelle Lin表示：「在這次的疫情中，我們已成了第一線的應變人員，我們從醫院，老年護理之家和一般家庭接回逝者，納入我們的照顧流程，準備各種殯儀與安葬的安排，這是整個安葬的過程，但從沒想到現在我們所面臨的工作量會如此之大。」

「選擇這份職業往往要具有強烈的使命感，因為這份工作需要不分晝夜長時間地投入。每當我們接到家屬電話，聽到他們悲傷的告訴我們有親人去世了，就立即帶著關懷和同情的安慰，在他們感到最無助的時刻出現，俗話說：四海皆兄弟，誰為行路人。這場疫情不僅讓許多家庭發生令人心碎的遺憾，我們的禮儀人員也感同身受，當接到這樣的電話後，就趕忙與家屬們緊密的站在一起，協助他們處理後事。」

與大多數行業一樣，疫情發生之後，玫瑰崗紀念公園就迅速和大範圍地對日常運營模式進行調整。結合地方主管機關頒布的保護社區健康與安全標準，採取許多新的方式，盡可能讓家屬還是能維持傳統，追悼與紀念逝去的親人。

玫瑰崗紀念公園搭建了戶外禮堂與露天帳篷，並確保每一場追悼儀式前，所有物品都經過消毒與清潔，還有採取各種保持社交距離 的措施，就是希望保護每一個人的健康與安全，來適應這種新「常態」的現實。只是在現實中要求人們保持距離是兩難的事，因為當人感到悲傷的時候，總是會希望在別人溫暖和安慰的擁抱中尋求慰藉。

副總裁Mishelle指出：「醫院、太平間和殯儀館都已經飽和。就像等待搶救的病患數量讓醫生和護士喘不過氣，屢創新高的過世人數也讓殯葬業人員難以負荷。許多地方告別式已經得排到好幾個星期之後。對我們而言，要去跟一個悲傷的家庭說，他們必須再等幾個禮拜才能安葬親人真的是一件很難說出口的事。但我相信，我們一定能共渡難關。就像第一線的醫生和護士一樣，無論我們多麼疲憊或不堪重負，我們都會以執著和關懷的態度堅守岡位。我們會竭盡全力幫助每一個家庭和他們逝去的親人，我們會在家屬失去親人的傷痛時刻堅定的支持和協助，當他們必須向所愛的親人告別時，我們也會盡力營造讓心中珍藏回憶重現的氛圍。」

玫瑰崗也呼應醫療專業人士的呼籲，希望每一個人都盡其所能地幫助彼此戰勝疫情。疫苗已經帶來了希望，但根據各方面的數據，這場疫情還沒有接近終點。所以在此之前，請盡量待在家裡，避免大型聚會，並遵守相關單位的健康安全指示。