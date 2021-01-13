我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

KIA汽車換新徽、口號 大膽轉型

洛杉磯訊
Kia新標誌及Telluride汽車。
Kia新標誌及Telluride汽車。

南韓汽車品牌Kia公布新徽標和全球品牌口號，標誌著該汽車製造商的大膽轉型，及挑戰行業瞬息萬變的信心。

Kia汽車表示，該徽標承載著Kia的新品牌宗旨及未來產品、服務和體驗中所承諾的價值。Kia汽車總裁兼法人Ho Sung Song表示，新徽標代表Kia致力於變革和創新的決心。汽車行業正處於快速轉型期，Kia積極塑造和適應這些變化。消費者對於移動方式的需求不斷升級，而新徽標也代表Kia致力於此的決心、和員工面對挑戰適應行業瞬息萬變的信心。

Kia新徽標在南韓仁川舉行盛大的揭幕儀式，由303個「pyrodrones」無人機、以同步的藝術表演點燃數百個煙花，慶祝Kia的新起點，並創下「最多無人機同時燃放煙花」的金氏世界紀錄。這場燦爛奪目的煙火表演可以在Kia的YouTube頻道觀看：https://youtu.be/s61_IsjqLzc。

Kia同時公布了新的全球品牌口號「行動激發靈感」。Kia品牌戰略的詳細信息，包括品牌理念以及在Kia未來車型陣容上的應用，將在Kia新品牌揭幕數字活動上分享，也可在YouTube頻道上觀看。

除此之外，Kia汽車美國公司在2020年總計售出58萬6105輛汽車，創下有史以來最高年零售量。其中Niro和汽車大獎3冠王Telluride的月度總銷售總額，創下當年最高紀錄。

Kia汽車美國公司首席運營官兼執行副總裁Bill Peffer表示，面對疫情影響，Kia仍取得突飛猛進的發展，大大超越行業水平。Kia也將在今年推出五款全新或重大更新的車型。

Kia汽車在質量調查中連續名列前茅，被評為質量最高的大眾市場品牌。被 Interbrand評為全球100強品牌之一，也是NBA的官方汽車合作夥伴，其生產的各種車型在近800家美國經銷商處銷售，包括喬治亞州West Point組裝的汽車和SUV。

汽車 美國 南韓

上一則

官員：高危人群同住 在家戴口罩

下一則

一分鐘看懂 反向貸款（reverse mortgage）

延伸閱讀

臉書不解封川普帳號 同時移除「停止偷竊」口號

臉書不解封川普帳號 同時移除「停止偷竊」口號
疫情不讓出門 遼寧用「無人機」丟垃圾 超準！

疫情不讓出門 遼寧用「無人機」丟垃圾 超準！
全美最大檢測站道奇球場 本周末將轉型疫苗接種

全美最大檢測站道奇球場 本周末將轉型疫苗接種
第四代Kia Sorento 登2020韓國年度國產休旅銷售冠軍

第四代Kia Sorento 登2020韓國年度國產休旅銷售冠軍
KIA揭曉全新廠徽 還創下金氏世界紀錄

KIA揭曉全新廠徽 還創下金氏世界紀錄
弱美元時代轉型難 台灣傳產咬牙苦撐

弱美元時代轉型難 台灣傳產咬牙苦撐

熱門新聞

一名中國母親被拒後只能無奈在機場舉牌表達抗議。（讀者提供）

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

2021-01-12 04:36
警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
南加華人殯葬業者準備棺槨。（記者陳開╱攝影）

【直擊華人區殯儀館】三代六口同染疫 老夫婦一周內先後亡

2021-01-06 13:19
擔任十幾年義警的陳祥寧，平日防護周到，完全沒想到會染疫。（陳祥寧提供）

被同僚傳染…戴口罩手套 華裔義警仍中招

2021-01-11 02:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世