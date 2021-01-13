KIA汽車換新徽、口號 大膽轉型

Kia新標誌及Telluride汽車。

南韓汽車 品牌Kia公布新徽標和全球品牌口號，標誌著該汽車製造商的大膽轉型，及挑戰行業瞬息萬變的信心。

Kia汽車表示，該徽標承載著Kia的新品牌宗旨及未來產品、服務和體驗中所承諾的價值。Kia汽車總裁兼法人Ho Sung Song表示，新徽標代表Kia致力於變革和創新的決心。汽車行業正處於快速轉型期，Kia積極塑造和適應這些變化。消費者對於移動方式的需求不斷升級，而新徽標也代表Kia致力於此的決心、和員工面對挑戰適應行業瞬息萬變的信心。

Kia新徽標在南韓仁川舉行盛大的揭幕儀式，由303個「pyrodrones」無人機、以同步的藝術表演點燃數百個煙花，慶祝Kia的新起點，並創下「最多無人機同時燃放煙花」的金氏世界紀錄。這場燦爛奪目的煙火表演可以在Kia的YouTube頻道觀看：https://youtu.be/s61_IsjqLzc。

Kia同時公布了新的全球品牌口號「行動激發靈感」。Kia品牌戰略的詳細信息，包括品牌理念以及在Kia未來車型陣容上的應用，將在Kia新品牌揭幕數字活動上分享，也可在YouTube頻道上觀看。

除此之外，Kia汽車美國 公司在2020年總計售出58萬6105輛汽車，創下有史以來最高年零售量。其中Niro和汽車大獎3冠王Telluride的月度總銷售總額，創下當年最高紀錄。

Kia汽車美國公司首席運營官兼執行副總裁Bill Peffer表示，面對疫情影響，Kia仍取得突飛猛進的發展，大大超越行業水平。Kia也將在今年推出五款全新或重大更新的車型。

Kia汽車在質量調查中連續名列前茅，被評為質量最高的大眾市場品牌。被 Interbrand評為全球100強品牌之一，也是NBA的官方汽車合作夥伴，其生產的各種車型在近800家美國經銷商處銷售，包括喬治亞州West Point組裝的汽車和SUV。