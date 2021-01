美科技學院會計認證課 1‧16開課

美國 科技學院第220屆CAC會計認證課程,疫情 期間,網課全部開通,中文授課、中英文課本、中英文考試,周末新班16日開課,另有白天班、晚上班可供選擇。

疫情中有許多人失去工作,或是想利用居家上班時多充實自己,為將來儲備就業或升職能力。美國科技學院提供政府承認的會計認證執照課程,網課全部開通,上課期間不需要擔心英文程度不夠好而聽不懂、跟不上課程進度,講師授課將使用中英文課本、中文授課解說,並有中英文考試。

會計認證課程包括:1. 工商業會計原理 (Accounting Principles)、2. 小公司會計軟體 (Quickbooks)、3. 小公司會計軟體實驗 (Quickbooks Lab)、4. 大公司會計軟體 (Sage)、5. 大公司會計軟體實驗 (Sage Lab)、6. 會計表格應用 (Excel Accounting Application)、7. 辦公室會計英語 (Office Accounting English)、8. 會計英語單詞微信 小視頻 (Wechat Vocab Video)。

考試範圍 (Exam Scope)有17個項目:1. 新帳戶設置 (Setting Up New Accounts) 、2. 會計與簿記日常記錄 (Transaction Entry)、3. 現金帳 (Cash Accounts) 、4. 應付帳 (Accounts Payable) 、5. 應收款 (Accounts Receivable) 、6. 總帳 (General Ledger) 、7. 調賬(Account Adjustment)、8. 銀行對賬(Bank Reconciliation)、9. 歲末結帳 (Annual Closing) 、10. 員工薪資 (Payroll Accounting) 、11. 銷售稅/使用稅(Sales/Use Taxes) 、12. 公司所得稅 (Company Income Tax) 、13. 財務試算表 (Trial Balance)14. 財務報表與分析 (Financial Statements) 、15. 資產折舊方法(Depreciation Methods) 、16. 庫存管理(Inventory Management)、17. 政府規例與表格 (Regulations and forms) 。

該學院提供各時間段上課時間,可依自己的時間來安排, 課程約3至4個月,通過考試取得證書。可去電諮詢詳細訊息及開課日期,美國科技學話電話626-579-2813,網上有詳細課程介紹www.Accountingcert.com,微信號A6267580340,學院地址在10303 Garvey Ave., El Monte, CA 。

另有白天新班4月27日、5月25日開課;周末新班4月25日、5月23日開課;晚上新班4月28日、5月26日開課,提早報名可提早領書、備課,並享優惠。