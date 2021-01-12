飛常地板公司 熱銷流行的SPC地板

在室內裝修中，地板是非常重要的部分。由於其覆蓋面積廣，裝修效果強，因此對於室內整體風格起到關鍵作用。

位於洛杉磯工業市 的飛常地板公司（Feichang Flooring Inc.），經營項目不僅涵蓋SPC地板、強化地板、複合實木地板批發零售，還有一體家裝、櫥櫃廚房、衛浴、檯面、馬賽克。

該公司表示，很多家庭在新房裝修時會選擇傳統的木地板，但是時間久了會翹邊、變形、不防水。相比之下，時下流行的SPC地板擁有諸多優勢。該產品由天然材料高溫 熱壓而成，不使用膠水粘合，不含苯和甲醛等有害物質，是不會對人體造成傷害的綠色環保地板。

SPC地板的材料構成使其具有防火、防水、不起泡、不變形、不發霉的特性。除客廳、臥室，還可在廚房、衛生間及陽台使用。這樣的好處是，整個房間不會有地板與地磚之間的割裂感，可增強房子的一體化並增大視覺空間感。

該公司還表示，SPC地板表面經過特殊工藝處理，防滑、柔韌、腳感好。其表面的納米纖維材料在沾水之後，摩擦力不降反升，具有很好的防滑效果，很適合有老人或小孩的家庭。不僅如此，SPC地板具有防磨耐刮的特點。其石塑複合材料硬度極高，雖板材厚度較薄，但不會影響其耐用性。

飛常地板公司擁有多年專業豐富經驗，產品種類多，裝工質量好，手工細（見圖）。詳情可去電909-332-5888，地址19285 E Walnut Dr, City of Industry, CA，或電郵至[email protected]。