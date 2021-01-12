有了「龍角散」冬季喉嚨不敏感

有了「龍角散」，唱卡拉 OK不怕沒有聲音。「龍角散」總代理美國 蘇氏藥業公司表示，進入冬季以後，天氣變得特別乾燥，無論男女老幼不少人喉嚨變得敏感，龍角散能有效舒緩咳嗽、咳痰、咽喉乾澀、咽喉腫痛、咽喉不適及咽喉因發炎引起的嗓音沙啞等現象。

該公司表示，龍角散最早的是江戶時期秋田潘（藩王佐竹候）的御用家傳藥，距今已有200多年的歷史。後隨著日本 廢藩置縣的政治變革，藩王國消失，隨藩王移居江戶（現東京）的藤井正亭治，獲藩王下賜龍角散。隨著時代變化積極創新，除了傳統止咳祛痰藥龍角散外，龍角散清喉直爽系列，帶給你全新感受。

龍角散粉末製劑是10至20微米的草本植物微粉末、直接作用於咽喉黏膜，緩解咳嗽、咳痰等咽喉不適症狀。

龍角散的清喉直爽芒果味含片，是添加了草本植物微粉的草本含片，可以長時間給咽喉帶來清涼感，並使口中唇齒留香。含在口中，待含片緩慢融化，可以使草本植物微粉發揮最大效果。

清喉直爽薄荷味顆粒龍角散，入口即化，迅速針對咽喉不適發揮作用，喉嚨瞬間清爽，止咳化痰清新通𣈱。

「龍角散」粉末製劑以鎮咳化痰聞名，根據古傳秘方配製，不僅能迅速有效地輔助人體內支氣管、咽喉的淨化能力，且能保護呼吸及發聲器官的機能，有效溶化激烈咳嗽無法排出的頑痰，同時加強氣管、支氣管內壁排痰的纖毛運動，潤滑咽喉。服用時不需用開水送服，直接把微粒粉末製劑倒入口中，細微粉末可以包覆咽喉黏膜，無需經過胃部，直接於咽喉發生作用，從而鎮咳化痰。 藥性溫和，小孩亦可安心服用。百多年來在台灣 、韓國、香港、美國、加拿大等世界各國和地區都受人喜愛。

所有 「龍角散」 是直接從日本原裝進口。全美各大超市、中西藥房、參茸行及禮品店均有代售。任何查詢，可電總代理美國蘇氏藥業免費專線 1-888-221-3496或上網 www.solsticemed.com。