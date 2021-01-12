最佳牙科 籲打新冠疫苗

最佳牙科前台照片

最佳牙科表示，疫情 期間接種疫苗 非常重要。美國 已經開始注射新冠疫苗，據已確定了優先順序，並相應地依次注射疫苗。

現在，冠狀病毒已經蔓延一 年多了，相信2021年夏天或秋天，美國全境都會有疫苗供應。 作為防止冠狀病毒的對策，曾推薦過使用護目鏡(goggle)。 正常人體被冠狀病毒侵入的部位是眼睛、鼻子、嘴。其他地方如耳孔和中耳也被鼓膜堵住，因此判斷出不容易被病毒侵入。

透過大量的宣傳，到牙科就診的患者會一直到就醫之前才摘掉口罩。 戴口罩絕對有很大的幫助，但保護眼睛也非常重要，如果被感染者打噴嚏噴出的飛沫濺到眼睛上，感染率會非常高。 冠狀病毒是由感染者散發的飛沫（小液體顆粒：粉末、粉塵）成為感染源，可以完全密封眼睛的護目鏡會更加安全。 而且直到疫苗問世之前，提醒大家都要保持不感染的狀態。堅持到接種疫苗，科研究人員會不斷研究不斷應對變種的新疫苗。

最佳牙科表示從醫生到從業人員，在疫情期間嚴格均按照CDC的指示，使用口罩、護目鏡，遮擋整張臉，每換一個患者都會換新的。如果有牙痛或需要做根管治療或植牙都可安心前去治療。

最佳牙科由院長金聖九親自看診，30年豐富植牙臨床經驗。目前植牙有特價，包牙冠不含骨粉899元。洽詢電話626-810-0882，地址18887 Colima Rd. Rowland Hts。接受Medical，Medicare，各類PPO保險。