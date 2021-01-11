麥當勞新雞肉三明治雞肉用量 增加一倍

麥當勞 將於2月推出三款雞肉三明治，雞肉的用量增加一倍，以吸引更多喜歡吃家禽的顧客。

從2月24日起，消費者將可以購買香酥雞三明治、辣雞三明治和豪華雞三明治。將近一年前，這家快餐業巨頭開始在休斯頓和田納西州諾克斯維爾測試這種脆皮雞肉三明治。這款三明治的特色是，炸雞里脊肉配上黃油土豆卷，再淋上黃油和泡菜。辣味三明治會加辣醬，而豪華三明治則會加更多的配料，如切碎的萵苣、羅馬番茄和蛋黃醬。

去年11月，高管們告訴投資者，他們將增加菜單上雞肉的數量，因為雞肉類的增長速度快於牛肉。雖然新的雞肉三明治只是這一戰略的一部分，但麥當勞美國 總裁喬·厄林格表示，新的選擇將幫助消費者以不同的眼光看待麥當勞。近年來，私人控股的福來雞已經超越其他連鎖餐廳，成為美國銷售額第三大的餐廳，僅次於星巴克 和麥當勞。隨着麥當勞將業務擴展到南方基地之外，並加劇了與麥當勞的競爭，以雞肉為主的菜單吸引了新的消費者。

其他競爭對手已經成功地用雞肉三明治挑戰福樂雞，尤其是大力水手。自近一年半前推出這款產品以來，儘管新冠病毒大流行，這家餐飲品牌國際連鎖公司每個季度的同店銷售額都有兩位數的增長。麥當勞市值1620億美元。（李梓瑞譯）