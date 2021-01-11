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昌興推出牛年金幣 迎新春帶好運

洛杉磯訊

買金迎新年，取個好意頭。澳洲生肖金幣系列限量發行牛年金幣(見圖)，現於昌興珠寶熱賣中。

澳洲牛年金幣由設計師Ing Ing Jong設計，以純度為99.99%純金精鑄而成，描繪了一隻強壯的牛圖案，並以竹枝在兩旁配襯。上方為中國漢字牛，OX和發行年份，P代表柏斯鑄幣廠。金幣的另一面為英女王伊莉莎白二世肖像，年份2021。

昌興指出，生肖紀念幣一直以來受投資者和收藏家的關注，澳洲柏斯鑄幣廠以優美的設計，用幣面上的中國漢字表達出中西文化的相融合。這枚牛年金幣做為年節送禮或自我珍藏，都是迎接牛年的選擇。

昌興珠寶提供的名牌千足黃金，富貴吉祥，精彩紛呈。「足金」帶好運，昌興表示，凡金飾戒指、耳環、項鍊、手鐲，只要設計時尚，搭配得宜，不僅美觀大氣，更能讓人顯得高貴文雅。傳統足金亦是富貴與身份的象徵，具收藏價值。受歡迎的足金Baby系列中，平安金鎖、活潑手鐲、幸運墜子等飾品都蘊含著對寶寶平安健康、幸福快樂的美好祝願。其他金飾包括有婚嫁系列、龍鳳手鐲、大花項鍊、女士首飾、男士項鍊、戒指、Hello Kitty等。

昌興珠寶鐘錶集團代理世界第一名錶百達翡麗(Patek Philippe)、海瑞溫斯頓(Harry Winston)、寶璣(Breguet)、伯爵(Piaget)、歐米茄(Omega)等頂級名錶。珠寶品牌包括世界車工完美的鑽石Hearts on Fire、Chanel、珍珠之王Mikimoto等。昌興珠寶有親切有禮的店員提供專業意見，更有名師駐店專修名錶及更換各種電池。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場)地址：140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話(626)280-9195，羅蘭岡店(香港廣場)地址：18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話(626)810-8883，可上網www.chonghing.com先預約或電郵[email protected]查詢。

澳洲 中國 投資

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