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美國帝豪攜手光明集團 正廣和鹽汽水登陸美國

洛杉磯訊
正廣和鹽汽水。
正廣和鹽汽水。

100年前，上海灘年輕人最常喝的汽水不是可口可樂，而是「正廣和鹽汽水」（見圖），它是好幾代上海人的回憶。首批正廣和鹽汽水飄洋過海，已到達了帝豪公司的倉庫，讓身處北美的華人能再一次嚐到童年記憶中的味道。

1864年英國人在上海成立了廣和洋行，1892年又建立了正廣和汽水廠，在1930年代，該廠是中國最大的汽水廠，其商標在中國沿海地區非常知名，並幾乎完全控制中國的汽水銷售，被形容為「汽水大王」。1956年，中國第一瓶鹽汽水在正廣和誕生，冰鎮之後那清爽的口感，在那個沒有空調的年代，無疑是市民在夏季消暑降溫的神器。有人因此稱鹽汽水代表了上海的文化、上海的腔調、上海的傳承。在上個世紀7、80年代，正廣和鹽汽水作為那個年代的「網紅產品」，是上海各家企事業單位爭相訂購的高溫福利。許多孩子在夏天就期待著爸爸媽媽單位裡發鹽汽水，和小伙伴們暢玩之後，來一瓶鹽汽水，那種感覺，清爽非常，而那個味道也成為了最深刻的孩提時的記憶了。

100年後的今天，美國帝豪貿易公司再一次將光明集團旗下中華老字號品牌「正廣和」帶入了北美市場。美國帝豪貿易公司表示，今後將致力把更多更好的中華百年老字號傳統產品引進北美，推廣傳統中華美食，促進中美文化交流，進一步傳揚中國的傳統文化。

美國帝豪健康食品公司（DH&C Health Food Co., Inc.）成立於2004年，坐落於美國洛杉磯南艾爾蒙地市，擁有大型的獨立倉儲空間，主營進口休閒食品批發與零售。該公司有多個知名品牌的北美地區獨家代理權，合作夥伴均是美國大型的超市以及大型的批發商，如華人超市99大華集團、韓國H-Mart、大中華超市集團、好運來超市集團等，門店遍布美國，多達100多家。

美國帝豪貿易公司地址2311 Merced Ave S. El Monte，或上網www.dhcus.net。

美國 中國 華人超市

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