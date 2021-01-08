Chipotle墨西哥燒烤店 花椰菜大米全美開賣

Chipotle墨西哥 燒烤店本周推出花椰菜大米套餐，吸引想要實現新年願望的消費者。由於消費者減少了飲食中的穀物，Chipotle決定在全國推出這個花椰菜大米。

這種大米是由烤過的花椰菜、香菜、酸橙和鹽製成，將在美國 和加拿大的餐館供應一段時間。這一選項需要額外支付2美元 的玉米餅、墨西哥卷餅或碗。

今年7月，Chipotle開始在科羅拉多和威斯康辛州的特定地點測試這一產品。該公司表示，在測試之前，顧客的新菜單要求中，有三分之一是花椰菜米飯。隨著越來越多的消費者不再食用穀物，這種大米替代品越來越受歡迎。在測試市場中，選擇花椰菜米飯的顧客中，近三分之一是不常光顧或新光顧Chipotle的顧客。

該公司表示，為了在全國推廣這一產品，Chipotle還擴展了其「生活方式碗」系列產品，該產品於兩年前推出，目的是吸引那些試圖嚴格遵循飲食習慣的消費者。Whole30飲食法的新變種、生酮素食、和純素食生活方式碗，將包括花椰菜米飯。但這些選項僅適用於數字訂單。

Chipotle首席執行官布萊恩·尼科爾(Brian Niccol)表示，該連鎖店正在開發其他菜單項目，但冠狀病毒大流行推遲了一些項目的推出。去年11月，該公司開始在特定市場測試牛胸肉。雖然與快餐連鎖店相比，這家墨西哥卷餅連鎖店的限時上市數量仍然較少，但在尼科爾的領導下，它一直在擴大業務範圍。尼科爾曾領導百勝餐飲集團(Yum Brands)旗下的塔可鍾(Taco Bell)。

2020年，Chipotle的股價上漲了65%，這主要是由於其強勁的數字增長和同店銷售額的飆升，儘管疫情仍在蔓延。該股市值目前為388億美元。（李梓瑞譯）