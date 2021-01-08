杉釦富溫熱理療墊 脊椎腰肩痠痛有效

溫熱理療墊。

在新冠肺炎肆虐下，如何促進血液循環、增加體熱、提升自體免疫力，是引人關注的焦點，位於舊金山灣區 的杉釦富公司，專營台灣 生產高品質遠紅外線產品，多項產品獲得日本、德國等醫衛大國專利，品質和效果獲消費者好評。

杉釦富公司除了遠紅外線足浴桶和溫熱理療背心熱賣以外，另一項「溫熱理療墊」也是該公司的明星商品。該公司表示，以往刻板印象認為，因為老年人血液循環較差，才會需要此類產品，其實不然，除了年長者有需要外，由於疫情 ，許多人長時間面對電腦久坐工作，造成脊椎、下腰部或肩膀痠痛不適，一天七、八個小時坐下來，脊椎長時間受壓及彎曲，造成血液循環不順，中醫說：「不通則痛」，許多的疼痛、手腳冰冷、抽筋等的起因都是因為血液循環不好所導致。」

「溫熱理療墊」可睡、披、蓋、坐，晚上睡覺時鋪在床上，整個背部和肩部都可睡在上面，利用遠紅外線增加微血管血液循環，來舒緩白天久坐造成痛的症狀，一覺起來，所有疼痛都自然消失，白天起來上班時將理療墊放在椅子上，一半用坐的來保護髖關節，一半放在背後，來保持背部血液循環暢通，幫助增加體熱，避免疼痛。

該公司表示，所謂「脊椎不好百病生」、「背為陽中之陽」，調理好脊椎可使人遠離痛症及各種疾病，身體變得更加健康；且遠紅外線具有修復肌肉組織的功能，也能幫助達到減輕疼痛的效果，一旦脊椎周圍的血液循環變好，自然能對抗許多痛症的攻擊，這也是杉釦富遠紅外線溫熱理療墊與坊間市售的電熱毯產品不一樣的地方。一般市售電熱毯只提供皮膚接觸的熱，但具有遠紅外線功能的理療墊，不僅能透過增加血液循環提升體熱，更有舒緩疼痛的功能。

除此之外，理療墊產品尺寸大小適中，攜帶方便，如遇外出旅行或出差，100V-240V的變壓器可以帶到世界各國使用。

至於杉釦富的遠紅外線免加水足浴桶，自從去年在洛杉磯推出之後，廣受消費者青睬，許多人用完之後，覺得效果良好，還進一步購買送給長輩、朋友。

想瞭解更多有關遠紅外線溫熱理療墊或其他產品的資訊，可電1-888-666-6048或650-999-0988洽詢，或上網訂購www.shinecous.com。