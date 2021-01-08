到2025年 美國將有3620萬人遠距工作

根據一項調查顯示，2021年將有美國 工作者約四分之一的人遠距工作。但到2025年，將有3620萬的美國人遠距工作。

Upwork發布的「勞動力脈搏的未來報告Future of Workforce Pulse Report」顯示，到2025年將有3620萬美國人遠距工作，較疫情 大流行前的水平增長87%。

Upwork的首席經濟學家亞當‧奧茲梅克(Adam Ozimek)表示：「我們的研究顯示，遠距工作和Covid-19可能會對招聘經理如何看待他們的組織，產生長期影響。」隨著企業適應並從這種遠距工作實驗中學習，許多企業正在改變他們的長期計畫，以適應這種工作方式。

Ozimek說：「有趣的是，隨著絕大多數公司適應新模式，遠距工作變得越來越好。只有5%的受訪者說情況正在惡化。」根據Ozimek的說法，這是意料之中的，因為公司和他們的員工有一個很大的學習曲線。「當大流行開始時，他們被投入了一全新的實驗。公司必須想出遠程員工使用的最佳技術，員工也必須想出在家工作並提高效率的最佳方式。」

Upwork的研究調查了全美範圍內各行各業的1000名小企業主、人力資源經理、和首席執行官。此次調查從去年10月21日持續到11月7日。由於Covid-19大流行，遠距工作正日益成為美國職業生活的支柱。雖然突然轉向遠距工作是一種調整，但調查發現，招聘經理看到了員工分散化的積極好處，並計畫繼續利用遠程人才。（李梓瑞譯）