Kudos青少年領袖專校 辯論三冠王

2020學年度最後一次南加州 中學辯論比賽，由於疫情 所有賽程於線上舉行（見圖），此間Kudos青少年領袖才能培訓專校，拿下三冠王的好成績。

這項比賽於日前展開，在這疫情不穩定的時節，所有比賽對參賽者與教練都是一個心智上與體力上的考驗，這次比賽共有133名學生8個學校報名參加，有兩隊來自北加州，Kudos共派出天普 市與爾灣市兩校區隊伍，進行出賽。

不管是老將，新手，每人每隊都戰戰兢兢，一早就已全數完成線上點名，定位等待比賽公告。線上比賽有許多困難要克服，像是網路速度快慢，訊號是否穩定，攝影機是否看得清楚，麥克風聽得是否夠大聲等等，但家長們在平時上課前，就已幫學生在硬體設備方面做好基礎了，教練只需全心全意帶學生做辯論策略的分析與演練就好，平日練兵就等比賽時展現實力。

一整天下來，每位學生需要完全的專注力，每回合的等待也是考驗選手的耐性，最後經過初賽4回合，終於比出勝負，有些學生可進入半準決賽，到第5回合，有些又被淘汰掉，最後真正進入決賽的各個都是欣喜若狂。

比賽成績最終揭曉，共有三大項目：公共論壇辯論、林肯辯論與國會辯論。主辦單位在線宣布戰果，一項一項公布後，Kudos勇奪三冠王。三個參賽項目均奪冠，是非常難能可貴的紀錄。

另外，主辦單位還公布三項辯論得個人獎的學生，Kudos有：公共論壇辯論冠軍Claire Liu & Elaine Cui，第三名William Pan & Ryan Wong，第四名Sophia Dai，第六名Susie Gu & Seth Chang。Susie Gu獲得個人演說表現第三名。林肯道格拉斯辯論冠軍Katherine Kligys，第三名 Ashley Zhang，第四名 Sarah Chen，第五名 Annie Jiang。國會辯論冠軍Lindsey Jiang，第四名Claire Wen，第五名Veronica Shao，第六名Zachary Chang。

Kudos林校長表示，今年2月，學校不但會繼續參加南加州比賽，也會在史丹福大學與哈佛大學初高中混合賽中，與全國好手一比高下。

「Kudos青少年領袖才能培訓專校」成立於2009 年，打破紀錄，連續五年獲得全美國前五名「傑出辯論學校」殊榮，11年來，以開發一至八年級學生的領袖潛能為創辦宗旨，至今在演講、辯論、明辨性思考訓練等，已協助數千名學生建立流暢口才、清晰思路、穩健台風、自律自信。現天普、爾灣、核桃、庫卡牧場、矽谷等五個校區春季班正招生中，線上直播視像教學，報名電話 626-286-6889。