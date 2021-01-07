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Imax收入去年暴跌 今年將回溫

洛杉磯訊

儘管由於冠狀病毒大流行，Imax公司推遲了去年的電影製作數量，但Imax公司首席執行官理查德·格爾方德(Richard Gelfond)表示，新的一年可能會證明對他的公司是有利可圖的。

去年早些時候，為了應對Covid-19的爆發，全國各地的電影院都關閉了，電影發行也被推遲。格爾方德預計，如果對遏制全球健康危機的樂觀預測如預期般實現，Imax至少能收回部分在2020年錯過的收入。隨著電影愛好者尋找在家無法享受到的沉浸式娛樂，Imax將給他們帶來推動。

葛爾方德期待已久的影片包括「壯志凌雲：馬華力」、「黑寡婦」和「速度與激情9」。他們計畫在2020年發布的每一部電影都被推遲到了2021年。葛爾方德說，Imax還在82個國家擁有海外票房，其他電影也在這些國家待售。北美占Imax全球業務的三分之一。2019年，Imax以10.35億美元的票房收入創下了年度最佳票房紀錄。這是該公司連續第二年總收入超過10億美元。這一紀錄在2020年被打破。Imax的收入在連續三年達到3.7億美元或更多之後，2019年達到3.957億美元。在過去的三個季度裡，公司收入遭受了巨大的損失，與去年同期相比下降了70%。

隨著全球疫苗運動的展開，衛生專家們制定可能重新開放的時間表，各公司也在規畫何時能看到業務反彈到大流行前的水平。隨著湯姆·克魯斯和詹妮弗·康納利主演的「壯志凌雲：馬華力」的上映，Imax影院的業務可能將在今年夏天開始改善。（李梓瑞譯）

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