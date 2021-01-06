服務社區 仁濟醫療中心嚴防疫

「愛心送溫暖」活動，贈送了暖心大禮包

仁濟社區醫療中心在疫情 期間，嚴格落實疫情防控措施。譬如盡量和病人進行電話診斷，避免直接接觸，如果病人必須前往診所，在進門前需要進行體溫測量。另外，該醫療中心內設有多台空氣淨化器，工作人員也會定期進行全方位消毒，希望通過一系列措施來充分保障員工和病人的安全。

醫療中心提示廣大社區居民，疫情期間應盡量待在家中，外出時需要採取必要的防護措施，佩戴口罩，與非同住者保持六英尺社交距離 ，經常洗手，這些方法都能幫助減緩COVID-19的傳播。

仁濟醫療中心一直致力為社區居民提供高品質的服務。除了醫療保健服務外，該醫療中心也常年舉辦線上和線下活動，愛心捐贈活動更是其中非常重要的一部分。該中心才剛於聖誕節前，與柔似蜜商會、當地童裝品牌Kid's Dream以及Smart & Final超市合作，在羅斯密市Garvey Center開展了「愛心送溫暖」活動（見圖），為位於聖蓋博谷的100多位長者帶去了節日的問候，並贈送了暖心大禮包。

該中心的社區外展團隊在準備暖心大禮包時，全程佩戴手套和口罩，並且對每個禮品袋消毒。禮品袋中有柔似蜜商會以及當地企業捐贈的口罩，包括一次性和可清洗兩種；還有急救錦囊，裡面有一些急救藥品，用於應對突發狀況；以及團隊準備的一些與節日相關小禮物。

醫療中心表示，作為非營利機構，回饋社會是他們的責任和義務。今年8月，該中心與當地社區合作舉辦了We Have You Covered活動，向當地機構和居民捐贈了3000多個口罩。 10月在蒙特利公園市（701 S. Atlantic Blvd Suite #100）診所，舉辦了一年一度的免費流感疫苗 接種活動，為近300人免費提供了疫苗接種服務。疫情之前，該醫療中心就曾義務為Garvey Center的長者們進行常規性體檢。現在疫情形勢嚴峻，醫療中心還是希望能盡最大努力為他們提供一些幫助。

該中心洽詢電話：626-300-9980或626-307-7397。