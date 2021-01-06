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3年內從207億→232億 「植物肉」行業價值將持續增長

洛杉磯訊

植物肉製品行業已經成長為一個價值200億美元的行業，但挑戰依然存在。

根據谷歌Trends的數據，在2019年初Beyond meat首次公開募股的前幾個月，全球對「植物性肉類」一詞的搜索興趣飆升。市場研究公司歐睿信息諮詢公司(Euromonitor)表示，全球肉類替代品行業價值207億美元，到2024年將增長到232億美元。

這一增長是由動物福利、食品安全和Covid-19大流行等擔憂推動的。「在這個動盪和不穩定的時代，構建低風險價值鏈意味著專注於機會所在的地方，向植物性肉類的轉變沒有放緩的跡象」，好食品研究所(Good Food Institute)亞太地區董事總經理蕭小蘭(Elaine Siu)如是說。

但這個蓬勃發展的市場仍面臨障礙。蕭小蘭說，亞洲的植物性肉類市場可能會受到既定觀念問題的限制。她說，比如，以前中國的佛教信徒主要吃素肉。「對肉類味道和質地的複製從未超越一個相對基本的水平，它們的吸引力被認為是有限的，只適用於某些群體。為了讓植物性肉類在亞洲充分發揮其市場潛力，該行業必須繼續擺脫與傳統假肉的聯繫，因為傳統假肉預計會以較低的價格出售，並帶有歷史形象的包袱。」

美國傑富瑞銀行(Jefferies)主題研究全球主管Simon Powell說，養牛戶也可能阻礙替代蛋白質產業的發展，尤其是在美國。2018年，美國養牛人協會(U.S. cattle 's Association)提交了一份請願書，要求對「牛肉」和「肉」這兩個詞做出官方定義，以避免植物性蛋白質被排除在描述之外。他通過Zoom告訴CNBC：「現有的生產商將努力遊說政府改變標籤，擾亂消費者廣告，說你不能叫它肉。我認為這可能是最大的障礙之一。」

今年10月，歐盟拒絕了禁止餐館和商店在描述肉類替代品時使用「香腸」或「漢堡」等詞語的提議。Powell補充說，如果任何一家植物性肉類公司發生「某種事故」或配方問題導致「大規模召回」，可能會讓消費者害怕食用這些替代品。他表示：「這是一個很大的假設……但如果他們大規模召回產品，那可能會削弱消費者信心。在某些時候，你會遇到這些事件，這將會給整個行業帶來一些挫折。」

另外，Powell表示，植物性食品的「instagram性」是世界各地市場不斷增長的原因之一。他說，如果肉類替代品的新奇性消失，市場的增長可能會受阻。（李梓瑞譯）

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