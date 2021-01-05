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移民前稅務規劃 1月9日佳財線上講座

洛杉磯訊

佳財會計師事務所 (California Public Accountancy Corp.) 將於1月9日(周六) ，舉辦主題為「移民前的稅務規劃」線上講座，時間是下午2時至2時40分。此次免費講座名額有限，需先登記。

佳財會計師事務所執行長Tony Wang表示，美國是許多人夢想中的移民天堂，每年有不計其數的人想盡辦法申請美國身分，但由於之前不熟悉美國稅法，其中包括申報海外收入及資產申報，因而導致拿到綠卡以後，基於各種原因而考慮放棄美國身分。

Tony Wang 指出，一些不幸的結果其實都可以事先預防。此次「移民前的稅務規劃」講座的重點，是如何能夠享受美國優質的生活；而同時支付合理的美國稅，為每一個即將移民人士提供必備的知識。

此外，Tony Wang表示，這幾年來看到許多EB-5案因經營不善，而導致工程延誤，甚至永久停工，申請人除了在金錢上的損失之外，其身分也因此遲遲無法從臨時綠卡轉為永久綠卡，造成了是否回國；或繼續留在美國等候遙遙無期的綠卡，陷入兩難決定的困境。9日的講座亦特邀華明勝聯合律師事務所移民部經理Tina謝，分享如何從一個失敗的EB-5案得到轉機。

讀者們可在佳財會計事務所官網 www.UStax1.com 免費訂座，或打電話(626) 810-6788 有專人協助登記。

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