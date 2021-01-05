恆豐銀行盈利創新高 總資產突破20億

恆豐銀行由董事長吳文龍為服務十年以上的23位員工頒發金牌。

恆豐銀行董事長吳文龍（圖中）表示，2020年新冠疫情 對於全球公衛及經濟方造成極大影響。即便外部環境不盡人意，但恆豐銀行卻創造傲人成績， 稅前收入達到3620萬元，總資產突破20億大關。2020對於恆豐銀行是具有特別意義的一年，同時總盈利創新高，是有史以來盈利最高的一年。

恆豐銀行日前在德州休士頓總行召開一年一度的年終總結及策略會議，由於疫情的緣故， 除在當地的執行董事及總行員工外，所有外州董事成員及分行員工，都以視頻視訊形式出席會議。會後按傳統舉行每年一次的員工頒獎儀式及聖誕抽獎活動。

恆豐銀行2020年資產報酬率（ROA）1.46%， 投資報酬率（ROE）13.5%， 今年的派發股利將達到2.50元，吳董事長在會議上説，企業最大的的財富是人才，恆豐銀行在過去22年的經營中成績顯著，是因為有一支凝心聚力充滿朝氣的精英團隊。尤其是今年，員工始終堅守自己的崗位，盡一切可能的服務客戶，為近300個中小企業申請SBA提供的PPP貸款 ，以協助在這次疫情中受到衝擊的中小企業共度難關。使銀行在疫情期間正常營運，並創税前盈利3260萬的優異成績。吳董事長及董事會通過，2020年年終獎金為12個星期，參與會議的員工掌聲雷動。除此之外恆豐銀行如同以往，由董事長為服務十年以上的23位員工頒發金牌，同時另發放大小共253個現金獎項。

吳董事長表示，2021年將是充滿挑戰的一年，恆豐銀行將更加深入內部管理機制，將更加審慎每一個貸款專案， 繼續保持總資產良性運行及發展的趨勢，力爭2021年取得更好成績。

恒豐銀行成立于1998年5月18日，從臨時組合屋及38位員工的開始。經過22年的兢兢業業的努力，總資產突破20億大關，已成長為步入大型銀行的標準。總行和20家分行，包括加州 三家及內華達州4家共20家分行及1個貸款中心。